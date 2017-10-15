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Поиск пропавшего человека продолжается в Долинском районе
Фото: wsgs.ru

Поиск пропавшего человека продолжается в Долинском районе

За день спасатели обследовали 30 квадратных километров

Сегодня, 20 октября, с 9 утра сотрудники ГИМС и спасатели Сахалинского поискового-спасательного отряда МЧС России имени В. А. Полякова продолжили поиск утонувшего рыбака. За день спасатели обследовали прибрежную полосу Охотского моря площадью 30 квадратных километров, от устья реки Найба в юго-восточном направлении в сторону села Стародубское до мыса Сенявина. В поисковых работах участвовали 20 человек и 9 единиц техники, в том числе сотрудники МВД России и добровольцы. Поиски результата не дали.

Ранее, днем 19 октября, поступила информация о том, что в районе села Стародубское Долинского района за борт моторной лодки выпал мужчина. Сотрудниками ГИМС, спасателями Сахалинского поискового-спасательного отряда МЧС России имени В. А. Полякова был обследован предположительный район происшествия площадью 60 квадратных километров.

Как стало известно, рыбаков было трое. Все они были без спасательных жилетов. Один из мужчин в какой-то момент намотал на руку веревку от крабового порядка, не удержался и выпал за борт лодки. Двое находившихся с ним в лодке пытались его самостоятельно найти, но у них ничего не вышло. Несмотря на отсутствие опыта управления лодкой, они сумели самостоятельно добраться до берега, сообщает ASTV.RU со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, 20 октября, в 18:09 +2
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Комментарии
tatyana
Написано 20 октября, в 20:49
Неужели спасательные жилеты дороже человеческой жизни?Понимаю,что вода холодная , но шансы всегда есть.
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+2
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано 20 октября, в 21:25
tatyana, шансов нет..... если упал в холодную воду. по истечению 15 мин в воде. начинаются судороги.. и всё. пиши утонул.
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+2
Cakypa
Написано вчера, в 10:40
(князь) Вельзевул, а 15 минут - это разве не шанс?
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0
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано вчера, в 15:39
Cakypa, Если нет не кого рядом... то не шанс.
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+1
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