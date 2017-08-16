Сахалинец стал победителем Кавголовских игр в Ленинградской области

В их рамках состоялись соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью

В поселке Токсово Ленинградской области в минувшие выходные прошли традиционные Кавголовские игры. В их рамках состоялись соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.

Как сообщают в пресс-службе министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, в Играх приняли участие 75 спортсменов из Москвы и Московской области, Нижнего Тагила, Сочи, Южно-Сахалинска, Татарстана, Магаданской области, а также Казахстана и Латвии.

- Соревнования прошли на одном дыхании. В них участвовали юноши и девушки. Отлично выступили спортсмены из Латвии и Казахстана. Спасибо энтузиастам, тренерам, судьям и организаторам, которые сделали для юных прыгунов настоящий спортивный праздник, - сказал главный судья и организатор стартов Илья Кириченко.

Островитяне завоевали на этих состязаниях две медали. Отличились представители лыжного двоеборья (прыжки на лыжах с трамплина и бег на лыжах). В возрастной группе мальчиков 2004 – 2005 г.р. второе место занял Артем Мясников. А в возрастной группе 2006 г.р. и младше первенствовал Максим Варфоломеев.