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Самосвал и Suzuki Escudo столкнулись в Южно-Сахалинске
фото и видео очевидцев

Самосвал и Suzuki Escudo столкнулись в Южно-Сахалинске

Авария произошла в районе профлицея №1

ДТП произошло сегодня утром, 18 августа, в Южно-Сахалинске, южнее планировочного района Новоалександровск. Там столкнулись самосвал и Suzuki Escudo. Оба автомобиля двигались с юга на север. 

По предварительной информации, водитель самосвала начал совершать поворот налево, в это время большегруз обгоняла автомобилистка, управлявшая  Suzuki Escudo. Произошло столкновение.

По словам очевидцев, люди в аварии не пострадали. Автомобили получили механические повреждения. 

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 11:19 +2
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