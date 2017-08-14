Самосвал и Suzuki Escudo столкнулись в Южно-Сахалинске

фото и видео очевидцев

ДТП произошло сегодня утром, 18 августа, в Южно-Сахалинске, южнее планировочного района Новоалександровск. Там столкнулись самосвал и Suzuki Escudo. Оба автомобиля двигались с юга на север.

По предварительной информации, водитель самосвала начал совершать поворот налево, в это время большегруз обгоняла автомобилистка, управлявшая Suzuki Escudo. Произошло столкновение.

По словам очевидцев, люди в аварии не пострадали. Автомобили получили механические повреждения.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.