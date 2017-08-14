видео очевидцев
Внедорожник и легковушка столкнулись на въезде в Поронайск
ДТП произошло 18 августа около 11 часов дня
ДТП произошло сегодня, 18 августа около 11 часов дня на южном въезде в Поронайск.
По словам очевидцев, там столкнулись легковой Lexus и Mitsubishi Pajero. От удара оба автомобиля вылетели с проезжей части.
По предварительной информации, люди в аварии не пострадали. Автомобили получили механические повреждения.
Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД.
Комментарии
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Netu_nika Online
Написано сегодня, в 11:20
да тихо ты, медленней едь
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Elizabeth Online
Написано сегодня, в 11:59
Надо скорость соблюдать и смотреть в лобовое! А то каждый считает,себя королем на дороге!
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