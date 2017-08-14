Внедорожник и легковушка столкнулись на въезде в Поронайск

видео очевидцев

ДТП произошло сегодня, 18 августа около 11 часов дня на южном въезде в Поронайск.

По словам очевидцев, там столкнулись легковой Lexus и Mitsubishi Pajero. От удара оба автомобиля вылетели с проезжей части.

По предварительной информации, люди в аварии не пострадали. Автомобили получили механические повреждения.

Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД.