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Внедорожник и легковушка столкнулись на въезде в Поронайск
видео очевидцев

Внедорожник и легковушка столкнулись на въезде в Поронайск

ДТП произошло 18 августа около 11 часов дня

ДТП произошло сегодня, 18 августа около 11 часов дня на южном въезде в Поронайск.

По словам очевидцев, там столкнулись легковой Lexus и Mitsubishi Pajero. От удара оба автомобиля вылетели с проезжей части. 

По предварительной информации, люди в аварии не пострадали. Автомобили получили механические повреждения.

Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 11:07 +3
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Комментарии
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 11:20
да тихо ты, медленней едь
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+2
Online
Elizabeth Online
Написано сегодня, в 11:59
Надо скорость соблюдать и смотреть в лобовое! А то каждый считает,себя королем на дороге!
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