Автомобиль сгорел в Южно-Сахалинске

Пожар произошел на улице А. Буюклы

17 августа в 04.11 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что на улице А. Буюклы горит автомобиль.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, пожарный расчет прибыл через 3 минуты. На тот момент автомобиль горел открытым пламенем.

Возгорание было локализовано в 04.17, а в 04.35 полностью ликвидировано. В тушении было задействовано 5 человека и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.