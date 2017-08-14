Автомобиль сгорел в Южно-Сахалинске
Пожар произошел на улице А. Буюклы
17 августа в 04.11 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что на улице А. Буюклы горит автомобиль.
Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, пожарный расчет прибыл через 3 минуты. На тот момент автомобиль горел открытым пламенем.
Возгорание было локализовано в 04.17, а в 04.35 полностью ликвидировано. В тушении было задействовано 5 человека и 1 единица техники.
Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
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