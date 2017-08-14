новости
новости
Регистрация
Автомобиль сгорел в Южно-Сахалинске

Автомобиль сгорел в Южно-Сахалинске

Пожар произошел на улице А. Буюклы

17 августа в 04.11 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что на улице А. Буюклы горит автомобиль.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, пожарный расчет прибыл через 3 минуты. На тот момент автомобиль горел открытым пламенем.

Возгорание было локализовано в 04.17, а в 04.35 полностью ликвидировано. В тушении было задействовано 5 человека и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:35 +2
Другие статьи по темам
Событие
пожар
Место
Южно-Сахалинск
Популярное на ASTV
На юге Сахалина легковушка сбила медведя
На юге Сахалина легковушка сбила медведя
Нетрезвый водитель сбил несколько авто, пытаясь уйти от погони в Южно-Сахалинске
Нетрезвый водитель сбил несколько авто, пытаясь уйти от погони в Южно-Сахалинске
Солдат-контрактник погиб на Курилах
Солдат-контрактник погиб на Курилах
Дмитрий Медведев на Сахалине совместит приятное с полезным
Дмитрий Медведев на Сахалине совместит приятное с полезным

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Внедорожник и легковушка столкнулись на въезде в Поронайск
Внедорожник и легковушка столкнулись на въезде в Поронайск
«Наш день»: 17 августа 2017
«Наш день»: 17 августа 2017
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru