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Жителей Лиственничного приглашают определить свой проект благоустройства

Жителей Лиственничного приглашают определить свой проект благоустройства

Встреча состоится 15 августа в семь часов вечера

Сегодня, 15 августа, в п/р Лиственничное, перед магазином на ул. Шоссейной, 19 состоится встреча, посвященная вопросам инициативного бюджетирования.  Жителям предложат выбрать свой проект благоустройства, который в 2018 году, при соблюдении ряда условий, может получить финансирование из областного бюджета. Начало мероприятия в 19.00.

Как напоминают в пресс-службе администрации Южно-Сахалинска, система инициативного бюджетирования  позволяет гражданам, путем голосования, самим решать -  какие проекты будут воплощены в жизнь на средства субсидий из областного бюджета. Они могут касаться благоустройства территории, строительства детских или спортивных площадок, обустройства освещения – при условии, что максимальная сумма субсидии в рамках одного проекта может быть не более 3 миллионов рублей. Кроме того, инициативы должны затрагивать интересы большинства проживающих и быть социально-значимыми.  При выборе проектов-победителей комиссия оценивает активность участия местных жителей в собрании.

Подобные встречи  уже состоялись в планировочном районе Луговое и селе Ключи. Здесь  жители выбрали своими проектами возведение детских спортивных площадок. В Синегорске проголосовали за обустройство тротуаров. Встречи также прошли в селе Березняки и в Дальнем.

Реализация 9-ти проектов в рамках инициативного бюджетирования, которые жители выбирали в 2016-м году, уже началась. В Дальнем - это реставрация памятной стелы, посвященной Великой Отечественной войне  и возведение ледового катка. В Хомутово - строительство спортивно-игровой площадки. В Синегорске - обустройство территории для культурно-массовых мероприятий и детской спортивной площадки. В Луговом построят универсальную спортивную площадку. В Березняках организуют освещение старой и новой части села. А в Новоалександровске проведут благоустройство сквера в районе улицы 30 лет Победы.  

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:22 0
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Комментарии
Лунный цветок
Написано сегодня, в 14:49
Блин, здорово!.. Хотелось бы посмотреть на варианты...
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