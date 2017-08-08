У Шахтерска очередной автомобиль отправился в кювет

Фото очевидцев

По предварительным данным, пострадавших нет

Сегодня утром, 13 августа, на выезде из Шахтерска автомобиль улетел в кювет. Очевидцы сообщают, что это любимое место местных водителей, для таких "полетов".

Автомобиль получил механические повреждения. По предварительным данным, пострадавших нет. А водитель и пассажиры могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.

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