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У Шахтерска очередной автомобиль отправился в кювет
Фото очевидцев

У Шахтерска очередной автомобиль отправился в кювет

По предварительным данным, пострадавших нет

Сегодня утром, 13 августа, на выезде из Шахтерска автомобиль улетел в кювет. Очевидцы сообщают, что это любимое место местных водителей, для таких "полетов".

Автомобиль получил механические повреждения. По предварительным данным, пострадавших нет. А водитель и пассажиры могли находиться в состоянии алкогольного опьянения. 

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У Шахтерска очередной автомобиль отправился в кювет
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:28 +3
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Комментарии
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 12:45
Сегодня день полётов, но из-за того, что шасси не закрывается, автопилоты вынуждены, приземлятся в кюветах....
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+1
S.V.
Написано сегодня, в 12:50
дороги не посыпаны опять...бардак в стране..
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0
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 13:22
Да там трассу сделали. Вот все и летают без тормозов. Ведь знаки и ограничения на трассе. Это для трусов
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+1
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 15:11
"А водитель и пассажиры могли находиться в состоянии алкогольного опьянения."
Утром после субботы? Легко!
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0
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