Фото очевидцев
У Шахтерска очередной автомобиль отправился в кювет
По предварительным данным, пострадавших нет
Сегодня утром, 13 августа, на выезде из Шахтерска автомобиль улетел в кювет. Очевидцы сообщают, что это любимое место местных водителей, для таких "полетов".
Автомобиль получил механические повреждения. По предварительным данным, пострадавших нет. А водитель и пассажиры могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.
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4 У Шахтерска очередной автомобиль отправился в кювет
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