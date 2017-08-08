Сразу две частные бани потушили пожарные Южно-Сахалинска

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12 августа в 06:08 пожарным Южно-Сахалинска поступило сообщение о возгорании частной бани по пер. Школьный. Первый пожарный расчет прибыл через 6 минут. К тому моменту наблюдалось горение открытым пламенем на общей площади 40 квадратных метров.

Возгорание было локализовано в 06:21, а в 06:52 полностью ликвидировано. В тушении было задействовано 10 человек и 2 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

В тот же день, но в 17:02 огнеборцы получили сообщение о возгорании еще одной частной бани. На этот раз по ул. Плодородная. Первый пожарный расчет прибыл через 5 минут. К тому моменту наблюдалось горение открытым пламенем на общей площади 30 квадратных метров.

Возгорание было локализовано в 17:10, а в 17:19 полностью ликвидировано. В тушении было задействовано 5 человек и 1 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.