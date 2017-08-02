Перекрытие улицы А. Буюклы в районе военного госпиталя продлят на неделю

По улице Антона Буюклы в Южно-Сахалинске продолжается строительство нового участка теплотрассы к построенному офисному зданию в рамках технического присоединения его к центральной системе теплоснабжения Южно-Сахалинска. Также на новом участке теплотрассы необходимо строительство тепловой камеры, в которой будут расположены задвижки и другое оборудование. Об этом сообщают в "Сахалинской коммунальной компании".

Открыть участок ул. А Буюклы для движения планируют 14 августа утром. Асфальтовое покрытие будет восстановлено до 1 сентября.