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Перекрытие улицы А. Буюклы в районе военного госпиталя продлят на неделю

Перекрытие улицы А. Буюклы в районе военного госпиталя продлят на неделю

Это связано со строительством в Южно-Сахалинске новой тепловой камеры

По улице Антона Буюклы в Южно-Сахалинске продолжается строительство нового участка теплотрассы к построенному офисному зданию в рамках технического присоединения его к центральной системе теплоснабжения Южно-Сахалинска. Также на новом участке теплотрассы необходимо строительство тепловой камеры, в которой будут расположены задвижки и другое оборудование. Об этом сообщают в "Сахалинской коммунальной компании".

Открыть участок ул. А Буюклы для движения планируют  14 августа утром. Асфальтовое покрытие будет восстановлено до 1 сентября.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:04 0
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Написано сегодня, в 11:55
nosow1427, курил 21 год, до того как бросил.
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