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Возгорание в Вахрушеве потушили пожарные Поронайского района

Возгорание в Вахрушеве потушили пожарные Поронайского района

Огонь вспыхнул днем 8 августа

8 августа в 14:54 диспетчеру Поронайского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что в Вахрушеве на улице Центральной горит дачная постройка.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 3 минуты. На тот момент наблюдалось горение строения открытым пламенем на общей площади 18 квадратных метров. 

Возгорание было локализовано в 15.04, а в 15.32 полностью ликвидировано. В тушении было задействовано 5 человек и 2 единицы техники. 

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:50 0
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