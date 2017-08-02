Возгорание в Вахрушеве потушили пожарные Поронайского района

8 августа в 14:54 диспетчеру Поронайского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что в Вахрушеве на улице Центральной горит дачная постройка.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 3 минуты. На тот момент наблюдалось горение строения открытым пламенем на общей площади 18 квадратных метров.

Возгорание было локализовано в 15.04, а в 15.32 полностью ликвидировано. В тушении было задействовано 5 человек и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.