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На фоне неудачной путины своим уловом хвастаются браконьеры

На фоне неудачной путины своим уловом хвастаются браконьеры

На видео они одним неводом достали несколько сотен хвостов лосося

Путина 2017 года не для всех оказалась проблемной. В социальных сетях расходится видео, где рыбаки, предположительно на Сахалине, хвастаются своим уловом. В подписи к видео написано: «Браконьеры. Рыбалка закидным неводом».

Из размещенных в конце июля кадров видно, что на берегу трепыхаются сотни свежепойманных рыбин. Вокруг них ходят несколько людей. Один из них спрашивает «коллег»: «На второй невод едем?».

В перечислении пойманного тихоокеанского лосося встречаются почти все виды, присутствующие у берегов Сахалина и Курил: кета, горбуша, нерка, чавыча и кижуч.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:23 +1
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Комментарии
Online
Abbatissa Online
Написано сегодня, в 13:39
Мне непонятно, почему местные власти замалчивают ситуацию с браконьерством.?. И СахНИРО помалкивает об экологической катастрофе Сахалина.
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+1
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 13:43
Abbatissa, они просто тоже в теме...
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0
Online
Diego Online
Написано сегодня, в 13:45 Отредактированно сегодня, в 13:45
кто-то же должен снимать сливки
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