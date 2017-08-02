На фоне неудачной путины своим уловом хвастаются браконьеры

На видео они одним неводом достали несколько сотен хвостов лосося

Путина 2017 года не для всех оказалась проблемной. В социальных сетях расходится видео, где рыбаки, предположительно на Сахалине, хвастаются своим уловом. В подписи к видео написано: «Браконьеры. Рыбалка закидным неводом».

Из размещенных в конце июля кадров видно, что на берегу трепыхаются сотни свежепойманных рыбин. Вокруг них ходят несколько людей. Один из них спрашивает «коллег»: «На второй невод едем?».

В перечислении пойманного тихоокеанского лосося встречаются почти все виды, присутствующие у берегов Сахалина и Курил: кета, горбуша, нерка, чавыча и кижуч.