На фоне неудачной путины своим уловом хвастаются браконьеры
На видео они одним неводом достали несколько сотен хвостов лосося
Путина 2017 года не для всех оказалась проблемной. В социальных сетях расходится видео, где рыбаки, предположительно на Сахалине, хвастаются своим уловом. В подписи к видео написано: «Браконьеры. Рыбалка закидным неводом».
Из размещенных в конце июля кадров видно, что на берегу трепыхаются сотни свежепойманных рыбин. Вокруг них ходят несколько людей. Один из них спрашивает «коллег»: «На второй невод едем?».
В перечислении пойманного тихоокеанского лосося встречаются почти все виды, присутствующие у берегов Сахалина и Курил: кета, горбуша, нерка, чавыча и кижуч.
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Комментарии
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Abbatissa Online
Написано сегодня, в 13:39
Мне непонятно, почему местные власти замалчивают ситуацию с браконьерством.?. И СахНИРО помалкивает об экологической катастрофе Сахалина.
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TROL Online
Написано сегодня, в 13:43
Abbatissa, они просто тоже в теме...
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Diego Online
Написано сегодня, в 13:45 Отредактированно сегодня, в 13:45
кто-то же должен снимать сливки
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