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Горящий двухэтажный дом потушили в Южно-Сахалинске

Горящий двухэтажный дом потушили в Южно-Сахалинске

Огонь вспыхнул на улице Колодезной

6 августа в 03.09 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что горит частный двухэтажный дом по улице Колодезной, 25. 

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 3 минуты. На тот момент горела внешняя часть дома и кровля. Общая площадь пожара - 15 квадратных метров.  

Возгорание было локализовано в 03.19 6  августа, а в 03.50 полностью ликвидировано.

В тушении было задействовано 10 человек и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:11 0
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