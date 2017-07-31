Горящий двухэтажный дом потушили в Южно-Сахалинске

6 августа в 03.09 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что горит частный двухэтажный дом по улице Колодезной, 25.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 3 минуты. На тот момент горела внешняя часть дома и кровля. Общая площадь пожара - 15 квадратных метров.

Возгорание было локализовано в 03.19 6 августа, а в 03.50 полностью ликвидировано.

В тушении было задействовано 10 человек и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.