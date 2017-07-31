Сахалинские дзюдоисты прошли в финал спартакиады учащихся России

В Армавире прошли соревнования по дзюдо в рамках финала спартакиады учащихся России. На татами вышли сильнейшие дзюдоисты страны 2001 – 2002 г.р., завоевавшие золотые медали на соревнованиях в своих федеральных округах, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Армавир не случайно был выбран местом проведения финальных соревнований как по самбо, так и по дзюдо. Олимпийское золото Беслана Мудранова прославило этот город, подтвердило компетентность тренеров, способность гарантировать высокий уровень подготовки. Все это обеспечило развитию самбо и дзюдо зеленый свет.

Летняя спартакиада учащихся проводится в России уже восьмой раз. Этим соревнованиям уделяется большое внимание на всех уровнях власти. Ведь они стимулируют подрастающее поколение к занятиям спортом, а сам турнир такого высокого уровня позволяет юным спортсменам сделать шаг к профессиональному спорту.

Среди участников соревнований в Армавире были два воспитанника ГБУ «СШ самбо и дзюдо». Артем Мякота и Илья Неселевский выступали в финале спартакиады в составе сборной команды ДФО. Оба спортсмена заняли седьмое место. Артем боролся в весе до 73 кг, а Илья – до 90 кг.