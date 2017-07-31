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В Чехове водитель «припарковался» на высоком бордюре

В Чехове водитель «припарковался» на высоком бордюре

Машину утром обнаружили местные жители

Сегодня утром жители одного из районов Чехова обнаружили, что минувшей ночью кто-то устроил неудачную гонку на одной из местных площадок. На высоком бордюре висела помятая иномарка. Водитель ее бросил.

Исходя из высоты бордюра, скорость машины, которая на него заскочила, по всей видимости, была высокой. Но попав на него, автомобиль уже не смог вернуться обратно. Водитель покинул место аварии, оставив свою Toyota Cresta в одиночестве.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:18 +2
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Комментарии
Online
Diego Online
Написано сегодня, в 15:36 Отредактированно сегодня, в 15:38
https://astv.ru/news/criminal/2017-08-05-na-bulvar.. это наверное один и тот же человек! мастер парковки
или пидали перепутал как девушка в Охе
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+1
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 15:43
Доездился CRESTA ... Память о минувшем событие...
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+1
Alexsandr_31
Написано сегодня, в 16:30
Решили все старые тачки уничтожить...не так то просто ' они крепкие
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