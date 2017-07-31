В Чехове водитель «припарковался» на высоком бордюре

Сегодня утром жители одного из районов Чехова обнаружили, что минувшей ночью кто-то устроил неудачную гонку на одной из местных площадок. На высоком бордюре висела помятая иномарка. Водитель ее бросил.

Исходя из высоты бордюра, скорость машины, которая на него заскочила, по всей видимости, была высокой. Но попав на него, автомобиль уже не смог вернуться обратно. Водитель покинул место аварии, оставив свою Toyota Cresta в одиночестве.