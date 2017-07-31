На бульваре Анкудинова бросили попавшую в аварию машину
Судя по всему, ДТП произошло ночью
Сегодня утром жители бульвара Анкудинова в Южно-Сахалинске сделали необычную находку. На тротуаре стояла машина, при этом водителя в ней не было. Сама малолитражка, очевидно, ночью побывала в аварии.
Капот «Ниссан» смят ровно посередине. Вероятно, машина влетела в стоящее на бульваре дерево, лобовой удар пришелся по центру на центр автомобиля. Испугавшись произошедшего, водитель покинул место аварии, предполагает автор, приславший в адрес ASTV.RU фотографию.
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лицо сморщил,погода говёная.))))