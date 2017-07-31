На бульваре Анкудинова бросили попавшую в аварию машину

Сегодня утром жители бульвара Анкудинова в Южно-Сахалинске сделали необычную находку. На тротуаре стояла машина, при этом водителя в ней не было. Сама малолитражка, очевидно, ночью побывала в аварии.

Капот «Ниссан» смят ровно посередине. Вероятно, машина влетела в стоящее на бульваре дерево, лобовой удар пришелся по центру на центр автомобиля. Испугавшись произошедшего, водитель покинул место аварии, предполагает автор, приславший в адрес ASTV.RU фотографию.