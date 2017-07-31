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На бульваре Анкудинова бросили попавшую в аварию машину

На бульваре Анкудинова бросили попавшую в аварию машину

Судя по всему, ДТП произошло ночью

Сегодня утром жители бульвара Анкудинова в Южно-Сахалинске сделали необычную находку. На тротуаре стояла машина, при этом водителя в ней не было. Сама малолитражка, очевидно, ночью побывала в аварии.

Капот «Ниссан» смят ровно посередине. Вероятно, машина влетела в стоящее на бульваре дерево, лобовой удар пришелся по центру на центр автомобиля. Испугавшись произошедшего, водитель покинул место аварии, предполагает автор, приславший в адрес ASTV.RU фотографию.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:58 +3
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Место
Южно-Сахалинскбульвар Анкудинова
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Комментарии
Charon
Написано сегодня, в 13:07
а по-моему марчик даже симпатичней стал
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+7
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 13:10
Charon,
лицо сморщил,погода говёная.))))
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+6
nikolayppu
Написано сегодня, в 13:07
Если в башне по*ень, что е*нь, что не е*нь!!
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+2
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 14:15
nikolayppu, до меня так и не дошло, что вы тут завуалировали
Видимо, в волнах нецензурщины я плаваю хуже вас
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+2
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 13:09
Синюшный гололед всему виной.
Занесло на скользкой дороге.
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+5
samaya_555
Написано сегодня, в 13:55
Vladiksakh65, дороги не почистили
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+1
AX9566
Написано сегодня, в 13:15
Точно по центру вошёл
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+1
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 13:22
Жалко смарчка
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+2
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 14:16
Василиса_Я ^.^, такой симпатичный был
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+1
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 14:23
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0
Nektos
Написано сегодня, в 13:30
А наутро наверное поскакал водила писать заявление об угоне
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+2
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 13:49
Привлечь за стоянку на тротуаре и парковку на газоне. И заставить все восстановить. !
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0
KsuKsu
Написано сегодня, в 13:56
Хорошая морщина получилась
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+1
Korennoy
Написано сегодня, в 13:58
Перебегающее в неположенном месте проезжую часть дерево, стало причиной ДТП
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+1
Sheer41
Написано сегодня, в 14:00
Кому пойдет на запчасти.
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