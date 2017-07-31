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У села Успенское произошло ДТП с четырьмя машинами

У села Успенское произошло ДТП с четырьмя машинами

Две из них ушли в кювет

Сегодня на Анивском пляже проходит Фестиваль красок холи от радио АСТВ. Чтобы принять в нем участие, из Южно-Сахалинска едут сотни горожан на автомобилях и автобусах. В районе села Успенское им нужно быть осторожными: на трассе произошло ДТП с участием 4-х машин.

Два автомобиля находятся в кювете, еще два с серьезными повреждениями – на трассе. На месте работают полицейские и врачи. По имеющимся сведениям, один из водителей выехал на встречную полосу движения, где и повстречался с другой машиной. Движение на участке регулирует ГАИ.

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У села Успенское произошло ДТП с четырьмя машинами, Фото: 1
У села Успенское произошло ДТП с четырьмя машинами, Фото: 2
У села Успенское произошло ДТП с четырьмя машинами, Фото: 3
У села Успенское произошло ДТП с четырьмя машинами, Фото: 4
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У села Успенское произошло ДТП с четырьмя машинами
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:37 0
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Комментарии
Online
Diego Online
Написано сегодня, в 13:43
картина на Анивской трассе
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 14:04
Опять встречка, снова торопыга, быстрее всех, успеть первым. Успел... Других зацепил
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