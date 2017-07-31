У села Успенское произошло ДТП с четырьмя машинами

Сегодня на Анивском пляже проходит Фестиваль красок холи от радио АСТВ. Чтобы принять в нем участие, из Южно-Сахалинска едут сотни горожан на автомобилях и автобусах. В районе села Успенское им нужно быть осторожными: на трассе произошло ДТП с участием 4-х машин.

Два автомобиля находятся в кювете, еще два с серьезными повреждениями – на трассе. На месте работают полицейские и врачи. По имеющимся сведениям, один из водителей выехал на встречную полосу движения, где и повстречался с другой машиной. Движение на участке регулирует ГАИ.