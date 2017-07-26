Жители Томари выберут объекты для благоустройства на 2018 год

С 4 августа в Томари начнутся собрания, на которых местные жители выберут приоритетные проекты благоустройства на 2018 год. Это часть инициативного бюджетирования, при котором граждане сами решают на какие именно задачи направить часть средств районной казны.

Первое собрание состоится 4 августа в 18:00 в районном доме культуры Томари. Принять участие в нём могут все местные жители. А с 14 по 25 августа аналогичные мероприятия пройдут и в остальных населённых пунктах района.

Весной текущего года жители Томари и сёл городского округа уже принимали участие в похожих процедурах инициативного бюджетирования, выбрав приоритетные проекты благоустройства на 2017 год. Это дороги по улицам Вокзальной, Дзержинского и Юбилейной от центральной районной больницы до школы №2 и от центральной площади до улицы Антона Буюклы. А также экспертиза и освещение автомобильного моста в Красногорске, ремонт привокзальной площади и дороги на железнодорожный вокзал в селе Пензенском и ограждение кладбища в селе Ильинском. Помимо этого для привлечения жителей Томари к занятию спортом в рамках программы будут закуплены спортивные тренажёры, которые будут установлены в спортивной школе города Томари.

По словам главы администрации Томари Александра Кобелева, районные власти рассчитывают на активное участие граждан в собраниях, так как это хорошая возможность для жителей округа расставить приоритеты бюджетного финансирования именно так, как этого хотят они сами сообщает пресс служба местной администрации.