Отменено постановление сахалинской РЭК о снижении цены на киловатт для юридических лиц

Июльское постановление региональной энергетической комиссии Сахалинской области о снижении тарифов на электроэнергию для юридических лиц отменено. В силу вступает прежнее постановление по которому за киловатт час предприятия должны платить свыше 6 рублей.

Сообщения об этом стали поступать в редакцию с утра. Бизнесменов интересовало, как такое согласуется с растиражированным заявлением о снижении цен на электроэнергию для регионов Дальнего Востока.

В Сахалинэнерго astv.ru подтвердили, что постановление от 27 июля 2017 года, декларировавшее снижение цены на киловатт, действительно отменено. Но сказали, что скорее всего, имеет место некая бумажная ошибка и юрлицам, скорее всего, не стоит бояться повышения стоимости.

Как оказалось, поводов для беспокойства действительно нет. 6 рублей за киловатт платить предприятиям, вероятно, не придется. Как объяснили в региональном РЭКе свое постановление, регламентирующее стоимость киловатта они выпустили 27 июля. А 28 июля вышло распоряжение Правительства России №1615-р. По сути документы об одном и том же - установление базового уровеня тарифа, до которого будут снижены текущие цены на электричество, в размере 4 рублей за киловатт в час на 2017 год. Но между двумя документами были формальные несогласованности. В РЭКе сказали, что приведение документов в соответствие, вопрос ближайшего времени.

Как раз на днях правительство России утвердило документы, определяющие механизм снижения энерготарифов до базового уровня на Дальнем Востоке.

«На Дальнем Востоке началась ликвидация энергетического неравенства. Утвержден базовый уровень цен на электроэнергию на 2017 год. Снижение тарифов началось с пяти дальневосточных регионов. Это Чукотка, Магаданская область, Камчатский край, Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область. Перерасчет для предприятий в этих регионах будет вестись с 1 января 2017 года», – уточнил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Самое большое понижение произойдет на Чукотке – на 68,6% (тариф в расчете на 1 кВт ч снизится на 8,76 руб.) и в Якутии – 47,4% (снижение на 3,61 руб. за 1 кВт ч). В Камчатском крае и Магаданской области тариф снизится более чем на 33 %, на Сахалине – на 30,5 %.

Механизм снижения энерготарифов будет реализован за счет применения надбавки к ценам продажи мощности на оптовом рынке электроэнергии. Общая сумма такой надбавки по пяти дальневосточным регионам составит в 2017 году 23,995 млрд рублей.

Напомним, поручение о выравнивании энерготарифов в дальневосточных регионах до среднероссийского уровня было дано Президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 2015 года.

Ранее, в 2017 году стоимость электроэнергии в регионах Дальнего Востока, по расчетам ФАС России, составляла:

в Чукотском автономном округе - 12,76 руб.;

в Сахалинской области - 5,76 руб.;

в Республике Саха (Якутия) - 7,61 руб.;

в Магаданской области - 6,06 руб.;

в Камчатском крае - 5,99 руб.

Больше всего снизятся цены на электроэнергию на Чукотке – на 68,6% и в Якутии – 47,4%, в Камчатском крае и Магаданской области тариф снизится более чем на 33 %, на Сахалине – на 30,5 %.