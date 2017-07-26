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Южносахалинец угнал автомобиль отца своей знакомой
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Южносахалинец угнал автомобиль отца своей знакомой

Он украл ключи от машины, деньги и телефоны, пока хозяева отлучились

Сотрудники уголовного розыска полиции Южно-Сахалинска задержали подозреваемого в краже двух сотовых телефонов, денег и угоне автомобиля.

17 июля в горотдел поступило заявление о том, что в этот день примерно в  21.00 - 21.15 неизвестный украл из квартиры имущество.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что 22-летний подозреваемый в социальной сети познакомился с дочерью заявителя. Парня пригласили в гости.

Когда хозяева отлучились, злоумышленник похитил ключи от автомобиля, два сотовых телефона и деньги. Общая стоимость похищенного составила около 30 тысяч рублей. Затем молодой человек угнал автомобиль отца девушки.

На данный момент автомобиль и сотовые телефоны, которые парень сдал в комиссионный магазин, изъяты и возвращены заявителю.

Возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 166 (угон) и частью 2 статьи 158 (кража) УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:46 +2
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Событие
кражаугон
Место
Южно-Сахалинск
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Комментарии
jkmu
Написано сегодня, в 12:58
Автомобиль в комиссионку????
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0
Online
DashaA Online
Написано сегодня, в 13:39
Опять 22-летний ловелас из соц.сетей. Это не тот вчерашний герой из новостей, который пытался износиловать свою гостью?!)
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+5
AX9566
Написано сегодня, в 14:23
Дааа, зять из чувака не получился...
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+5
Malinka17
Написано сегодня, в 17:11
AX9566, зять "чтобывзять"
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+1
leksoos13
Написано сегодня, в 14:36
Южносахалинец угнал автомобиль
Ущерб всего 30 рублей?:)
А мож он продать хотел авто? Тогда тупо кража. Или 2 статьи-или одна, но с ущербом.
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+3
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 15:16
вот так знакомиться в соцсетях, а потом ещё и домой приглашать и смотреть, чтоб не спёрли ничего, да ну его нафиг, всё покупаю резиновую бабу, она не предаст, всегда готова, лишнего не скажет да и не стырит ничего
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+3
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