Южносахалинец угнал автомобиль отца своей знакомой

nur.kz

Он украл ключи от машины, деньги и телефоны, пока хозяева отлучились

Сотрудники уголовного розыска полиции Южно-Сахалинска задержали подозреваемого в краже двух сотовых телефонов, денег и угоне автомобиля.

17 июля в горотдел поступило заявление о том, что в этот день примерно в 21.00 - 21.15 неизвестный украл из квартиры имущество.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что 22-летний подозреваемый в социальной сети познакомился с дочерью заявителя. Парня пригласили в гости.

Когда хозяева отлучились, злоумышленник похитил ключи от автомобиля, два сотовых телефона и деньги. Общая стоимость похищенного составила около 30 тысяч рублей. Затем молодой человек угнал автомобиль отца девушки.

На данный момент автомобиль и сотовые телефоны, которые парень сдал в комиссионный магазин, изъяты и возвращены заявителю.

Возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 166 (угон) и частью 2 статьи 158 (кража) УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.