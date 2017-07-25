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Несовершеннолетних южносахалинок, сбежавших из реабилитационого центра, разыскивает полиция

Несовершеннолетних южносахалинок, сбежавших из реабилитационого центра, разыскивает полиция

Если вам известно, где они находятся - отзовитесь

Полиция Южно-Сахалинска разыскивает двух девочек-подростков. Вечером 13 июля они сбежали из социально-реабилитационного центра "Маячок". До настоящего времени местонахождение пропавших неизвестно. 

Сбежали:

14-летняя Виктория Игоревна Переяслова.

Приметы: на вид 16 лет, худощавого телосложения, рост 165 см, длинные русые волосы, светлые глаза. 

Была одета: желто-бежевая блузка, светло-синяя джинсовая ветровка, синие джинсовые шорты.

15-летняя Елена Александровна Рыжова.

Приметы: на вид 16 лет, среднего телосложения, рост 167 см, русые волосы, стрижка каре, зелено-голубые глаза. 

Была одета: джинсовые шорты, светлая кофта.

Если вам что-то известно о том, где находятся Виктория Переяслова и Елена Рыжова, сообщите об этом по телефонам: (4242) 789-405, 789-421, 789-648, WhatsApp - 89621206698.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 11:51 0
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