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Масштабный флешмоб провел сахалинский клуб Hilux Surf

Масштабный флешмоб провел сахалинский клуб Hilux Surf

Из автомобилей выстроили название группы, из людей с шарами - надпись "Сахалин"

Накануне, 30 июля в Южно-Сахалинске прошел флешмоб клуба Hilux Surf. В нем приняли участие более 100 человек.

Днем автомобили выстроились на площади Победы, а затем колонной направились в Новоалександровск. Там на вертолетной площадке выстроились 42 внедорожника. На то, чтобы составить из автомобилей надпись, потребовалось около двух часов. Кроме того, экипажи автомобилей с шарами выстроились в надпись "Сахалин", а затем - "АСТВ".  

Идею флешмоба островной клуб позаимствовал у приморского, но на Сахалине в мероприятии приняло участие большее количество автомобилей и людей. 

Клуб приглашают в свои ряды новых участников. Если вы - автовладелец Hilux Surf, звоните и пишите: +7 914 083-70-58, +7 962 115-64-66

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 09:59 +2
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Комментарии
lvista
Написано сегодня, в 10:31
Прикольно! А группа Ниссан Джук имеется? Дайте контакты! Из наших милашек надпись будет смотреться шикарно!
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+2
Кирилл Геннадьевич
Написано сегодня, в 10:35
Круто !!!
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+1
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 10:42
Что за бесплатная реклама японского автопрома???
Где патриотичность?

Берите пример с Иркутян...
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+4
Online
Bulldozer Online
Написано сегодня, в 11:52
TROL, А ты найди на Сахалине 42 отечественных авто в исправном состоянии и на ходу, кроме уаза патриота на котором ездиют большинство народу которым этот флешмоб вообще не нужен и более того они даже не знают что это
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−1
Devil1985
Написано сегодня, в 11:52
TROL,
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+1
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 11:05
Сурф, калдина, субаристы - как прутики из веника, надо масштабнее объединяться, а то так и будем дальше кудахтать про праворуль ценынабенз и качество дорог
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+3
SPY
Написано сегодня, в 13:02
Вот точно,чем бы дитя не тешилось,лишь бы не плакало.
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+1
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