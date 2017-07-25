Масштабный флешмоб провел сахалинский клуб Hilux Surf

Из автомобилей выстроили название группы, из людей с шарами - надпись "Сахалин"

Накануне, 30 июля в Южно-Сахалинске прошел флешмоб клуба Hilux Surf. В нем приняли участие более 100 человек.

Днем автомобили выстроились на площади Победы, а затем колонной направились в Новоалександровск. Там на вертолетной площадке выстроились 42 внедорожника. На то, чтобы составить из автомобилей надпись, потребовалось около двух часов. Кроме того, экипажи автомобилей с шарами выстроились в надпись "Сахалин", а затем - "АСТВ".

Идею флешмоба островной клуб позаимствовал у приморского, но на Сахалине в мероприятии приняло участие большее количество автомобилей и людей.

Клуб приглашают в свои ряды новых участников. Если вы - автовладелец Hilux Surf, звоните и пишите: +7 914 083-70-58, +7 962 115-64-66