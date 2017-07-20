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Больше четырех лет проведет в колонии сахалинский предприниматель

Больше четырех лет проведет в колонии сахалинский предприниматель

Он подкупал сотрудников силовых структур

Жителя Южно-Сахалинска признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в крупном размере), а также ч.1 ст.30, п. «б» ч.4 ст.291 УК РФ (приготовление к даче взятки должностному лицу лично в крупном размере).

Как напоминают в Дальневосточном следственном управлении на транспорте, в марте 2017 года осужденный передал сотруднику транспортной полиции банковскую карту, на которую зачислил денежные средства. Взятка предназначалась за возврат изъятых товаров с признаками подделки товарных знаков.

Ранее, в мае 2016 года он предлагал сотруднику силовых структур 800 тыс. рублей за выдачу четырем иностранным гражданам разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации.

Сотрудники правоохранительных органов от получения взятки отказались, о поступившем предложении сообщили руководству.

С учетом позиции государственного обвинителя Сахалинской транспортной прокуратуры Южно-Сахалинский городской суд назначил виновному наказание в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

сегодня, в 17:12 0
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Комментарии
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 17:45
взяли и уменьшили налоговые поступления в бюджет за счет посадки дяденьки
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+1
YuliaFrunze
Написано сегодня, в 18:54
Очередная показуха властей
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0
YuliaFrunze
Написано сегодня, в 18:55
Еще и строгого режима!
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0
aleksa90
Написано сегодня, в 19:24
Я нифига не пойму! Сотрудники отказались от взятки в 2017 году??? или в 2016??? Ща мозг взорвётся???
В 2017 он передавал уже будучи осужденным??? А если нет, почему за первую не осудили???
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