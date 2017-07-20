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В Южно-Сахалинске иномарка сбила пенсионера

В Южно-Сахалинске иномарка сбила пенсионера

Он переходил выезд со двора по линии тротуара

26 июля примерно в 11:50 34 – летняя женщина, управляя автомобилем Mitsubishi Colt , выезжая с прилегающей территории в районе дома № 325, по улице Ленина в Южно – Сахалинске, не предоставила преимущества в движении пешеходу, который переходил проезжую часть дороги по линии тротуара и совершила на него наезд. Об этом сообщают в УГИБДД Сахалинской области.

В результате ДТП 79-летний мужчина получил телесные повреждения

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:04 −1
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Комментарии
komissar
Написано сегодня, в 11:06
Что-то сегодня пенсионерам не везёт.
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+2
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 11:06
26 июля примерно в 11:50 34 – летняя женщина.
А между 11:50 и 34-нельзя ли было поставить: часов/запятая??????
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+2
ZLOI275
Написано сегодня, в 11:16
leksoos13, Опять умничаем
вам же уже сказано!!!! Нечего звизде указывать как писать
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+1
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 11:27
ZLOI275, да как -то ажно беситЪ читать так. Толли пострадавшим столько лет было-сиди гадай:11:50 34-это так стар пешеход, что ему за 100000 лет?)))
Где набирают таких грамотеев в пресс-службы?:(
Смысл написанного должен разграничиваться в предложении, а не тупо набор букв, цифр. Я молчу про точки в конце предложения
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+3
Online
Vika05 Online
Написано сегодня, в 11:37
leksoos13, т.к. чурка
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+1
Еще 8 комментариев
Elizabeth
Написано сегодня, в 11:36
Куда же она смотрела? Неужели дедушка такой незаметный? Скорейшего выздоровления
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+3
Алексей Ермоленко
Написано сегодня, в 11:42
Elizabeth, в телефон скорее всего смотрела...
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+2
Elizabeth
Написано сегодня, в 12:00
Алексей Ермоленко, Да, не удивительно,видела одну за рулем:она одной рукой в телефоне копалась,а В другой руке сигарету держала!
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+1
Алексей Ермоленко
Написано сегодня, в 12:02
Elizabeth, к сожалению таких все больше становиться,обоих полов,а чаще вижу мужиков что и похлеще вытворяют...
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+2
Еще 1 комментарий
KsuKsu
Написано сегодня, в 11:45
не предоставила преимущества в движении пешеходу, который переходил проезжую часть дороги по линии тротуара,,- у нас это правило мало кто вообще соблюдает....... я всегда предпочитаю пропустить авто. Если тормозит иду.....
Дедуле выздоровления всё таки возраст почтенный
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+4
ZLOI275
Написано сегодня, в 12:04
Программа в действии, и добровольное помошники......
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0
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 12:49
ZLOI275, напугалась... Все один в один - и возраст, и район - как у моего отца... Благослови, Господи, мобильную связь
не он. Мужчине выздоровления, в этом возрасте поправляются медленно. Водителя наказать
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0
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