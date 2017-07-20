В Южно-Сахалинске иномарка сбила пенсионера
Он переходил выезд со двора по линии тротуара
26 июля примерно в 11:50 34 – летняя женщина, управляя автомобилем Mitsubishi Colt , выезжая с прилегающей территории в районе дома № 325, по улице Ленина в Южно – Сахалинске, не предоставила преимущества в движении пешеходу, который переходил проезжую часть дороги по линии тротуара и совершила на него наезд. Об этом сообщают в УГИБДД Сахалинской области.
В результате ДТП 79-летний мужчина получил телесные повреждения
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А между 11:50 и 34-нельзя ли было поставить: часов/запятая??????
Где набирают таких грамотеев в пресс-службы?:(
Смысл написанного должен разграничиваться в предложении, а не тупо набор букв, цифр. Я молчу про точки в конце предложения
Дедуле выздоровления всё таки возраст почтенный