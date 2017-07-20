В Южно-Сахалинске иномарка сбила пенсионера

26 июля примерно в 11:50 34 – летняя женщина, управляя автомобилем Mitsubishi Colt , выезжая с прилегающей территории в районе дома № 325, по улице Ленина в Южно – Сахалинске, не предоставила преимущества в движении пешеходу, который переходил проезжую часть дороги по линии тротуара и совершила на него наезд. Об этом сообщают в УГИБДД Сахалинской области.

В результате ДТП 79-летний мужчина получил телесные повреждения