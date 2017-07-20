В шахматном турнире в Южно-Сахалинске примут участие три международных гроссмейстера

С 1 по 10 августа в Южно-Сахалинске пройдет IV открытый дальневосточный турнир по классическим шахматам «Кубок АО «Гидрострой». Как и три предыдущих года, за интеллектуальными баталиями на 64-клеточных досках можно будет наблюдать в стенах Сахалинского областного краеведческого музея (Коммунистический проспект, 29).

Несмотря на короткий срок существования, турнир уже стал самым заметным летним событием в мире шахмат Дальнего Востока. Ежегодно в Южно-Сахалинске высаживается «десант» гроссмейстеров, международных мастеров и мастеров ФИДЕ.

В 2014 году участниками состязаний были международный гроссмейстер из Харькова Константан Тарлев и несколько международных мастеров из различных регионов Дальнего Востока. Главный приз увез с собой украинский шахматист.

В 2015 году среди участников было уже два международных гроссмейстера, четыре международных мастера, шесть мастеров ФИДЕ и много просто очень сильных шахматистов. А завершились состязания победой международного мастера Дмитрия Оболенских из Иркутской области.

В прошлом году на старт вышли два международных гроссмейстера и «россыпь» международных мастеров. В итоге Константин Тарлев во второй раз стал обладателем главного приза. Приедет он и в этот раз. Естественно, его главная цель – победный хет-трик.

Однако, повторить свой успех шахматисту из Харькова будет крайне сложно. Слишком уж сильны его конкуренты. Во-первых, это международный гроссмейстер из Междуреченска Павел Смирнов. Он - победитель Кубка России (2002), вице-чемпион России (2002), чемпион мира среди студентов (2004, 2008), трехкратный чемпион России (2004, 2005, 2007) и двукратный победитель клубного Кубка Европы (2005, 2006) в составе команды «Томск-400».

Во-вторых, международный гроссмейстер из Нижнего Тагила Роман Овечкин (бронзовый призер командного чемпионата мира среди молодежи, чемпион России среди студентов, победитель ряда крупных турниров, автор известных шахматных книг).

В-третьих, международный мастер из Иркутской области Дмитрий Оболенских (победитель и призер многих международных и всероссийских турниров).

И это далеко не полный перечень шахматистов, которые будут претендовать на высокие места. К ним можно добавить мастеров ФИДЕ Романа Янченко (Комсомольск-на-Амуре), Олега Рычкова (Смидович), Михаила Бирюкова и Расула Мусаева (Владивосток), Валерия Миронова (Биробиджан).

Естественно, что в заявочный список включены фамилии и практически всех сильнейших островных шахматистов.

Организаторы подготовили для участников 15 призов. Главный приз составит 100 000 рублей. Последний (двенадцатый) – 4 000 рублей. Кроме того, отдельно будут отмечены шахматисты, показавшие лучший результат среди женщин, ветеранов 1957 г.р. и старше, юношей и девушек 2000 г.р. и младше (все – по 12 000 рублей).

Начнется главное шахматное событие лета 1 августа. В этот день в 18:00 в Сахалинском областном краеведческом музее пройдет открытие соревнований. А в 18:30 будут пущены часы и начнется первый тур.

Добавим, что турнир пройдет по швейцарской системе в девять туров (начало все туров за исключением первого – в 18:30). Контроль времени – по 90 минут на партию + 30 секунд за каждый сделанный ход.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.