Две девушки пострадали в аварии на юге Сахалина

Фото очевидцев

24 июля на дороге у села Пионеры Холмского района произошло ДТП. По предварительным данным водитель Toyota Platz не справился с управлением. Автомобиль улетел в кювет.

Две девушки - пассажиры получили различные травмы. Водитель - молодой мужчина, по предварительным данным, не пострадал.

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