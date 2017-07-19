Фото очевидцев
Две девушки пострадали в аварии на юге Сахалина
Автомобиль улетел в кювет
24 июля на дороге у села Пионеры Холмского района произошло ДТП. По предварительным данным водитель Toyota Platz не справился с управлением. Автомобиль улетел в кювет.
Две девушки - пассажиры получили различные травмы. Водитель - молодой мужчина, по предварительным данным, не пострадал.
Новость будет дополнена
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Комментарии
Troyan
Написано сегодня, в 10:58
Там была фраза: - "Смотри, как я могу" !!
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passerby_boy Online
Написано сегодня, в 12:56
Troyan, Да да , после этой фразы начинаются самые преключения. А даже нет, после "да не так, вот как надо" ))))
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 13:01
Водитель крепко за руль держался, а девчонки не ожидали. Хорошо, вконец не угробил
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