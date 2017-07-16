Сахалин в этом году дополнительно получит 18 автомобилей скорой помощи

Сахалин дополнительно получит 18 автомобилей скорой помощи в текущем году. Решение об этом принял губернатор, посетивший накануне южно-сахалинскую станцию службы. Олег Кожемяко ознакомился с условиями работы учреждения, оценил его оснащение и встретился с коллективом.

Главная задача станции – оказание экстренной медицинской помощи жителям Южно-Сахалинска и пострадавшим на трассах близ города. Ежесуточно служба принимает от 180 до 250 обращений о помощи, рассказал главный врач Евгений Печеник. В постоянной готовности отправиться на вызов - 15 бригад и 25 единиц техники. Это автомобили 5 марок, гусеничные вездеходы и снегоходы. Транспорт оснащен современным медицинским оборудованием – для оказания срочной помощи есть дефибрилляторы, электрокардиографы, аппараты искусственной вентиляции легких.

- 3 автомобиля относятся к классу «С» - это настоящие мини-операционные. Они позволяют оказывать экстренную помощь людям в самых тяжелых ситуациях. Медицинского оборудования здесь больше: предусмотрены наркозные аппараты, кардиомониторы, глюкометры, небулайзеры, реанимационные наборы, - рассказал губернатору о характеристиках одной из таких машин главврач.

Значительные средства, добавил он, выделяются на переоснащение службы, привлечение новых специалистов. Только за прошлый год для работников «скорой» в Южно-Сахалинске приобрели 29 квартир. Однако, развиваться дальше станции мешают стесненные условия. В небольшом двухэтажном здании 60-х годов постройки и дополнительном корпусе сейчас работают 205 человек. Отдохнуть и восстановить силы в перерывах между выездами в течение 12-часовых смен они могут разве что в небольших и приспособленных для этого комнатах. У водителей - нет гаража, автотранспорт стоит на улице. С течением времени в стенах одноэтажного шлакоблочного бокса образовались дыры. Здание сейчас признано аварийным и подлежит сносу.

- Чтобы разом решить эти проблемы принято решение о строительстве для службы нового здания. Сейчас формируется техническое задание на подготовку проектно-сметной документации. Объект должен не только соответствовать всем современным требованиям, но и быть удобным для работников «скорой помощи». Поэтому, считаю, они должны принять самое активное участие в этом процессе, высказав свои предложения, - отметил глава региона.

Первые инициативы были озвучены на встрече Олега Кожемяко с коллективом водителей «скорой». Ключевая из них – будущий гараж должен быть теплым. В противном случае зимой после каждого вызова как и ныне придется извлекать из машин сложное оборудование, чтобы оно не вышло из строя.

Рассказали водители и о проблемах, с которыми регулярно сталкиваются на службе. В последнее время во многих дворах областного центра появились шлагбаумы и бетонные блоки. Для карет скорой помощи – это непреодолимые преграды.

- В нашей работе часто счет идет на минуты. Нуждающихся в экстренной помощи нужно как можно скорее доставить в стационар. Так вот, все чаще пациентов приходится вручную транспортировать до машины, порою преодолевая путь в сотни метров. Самое главное - теряется драгоценное время, - сообщил Виталий Гуров.

Требуют решения и вопросы межведомственного взаимодействия южно-сахалинской станции с правоохранительными структурами. Например, госинспекция по безопасности дорожного движения, говорят, регулярно присылает письма с квитанциями о штрафах. В ряде случаев камеры видеофиксации не улавливают включенные проблесковые маячки спецмашин.

- Нередко нападают на наших сотрудников. Вот недавно один из пациентов – человек без определенного места проживания в состоянии сильного алкогольного опьянения напал на фельдшера – ударил и в живот пнул. Вызвали сотрудников полиции. Сказали – ожидайте. Прождали час, нападавший вырвался и убежал, - рассказала о другой типичной проблеме диспетчер Елена Логачева.

Завершилась же встреча позитивным известием. В этом году Сахалин дополнительно получит 18 автомобилей скорой помощи. 10 из них пополнят автопарк южно-сахалинской станции, 6 – отправят в районы, еще 2 – для нужд санитарной авиации. Это будут машины с улучшенной комплектацией классов «B» и «С», оснащеные оборудованием и сразу готовые к работе. В августе на их закупку объявят аукцион. Кроме того, для санитарных нужд всех лечебных учреждений региона в 2017 году приобретут еще 33 автомобиля.

Источник: пресс-секретарь губернатора Сахалинской области