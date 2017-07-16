Фельдшер скорой помощи пострадала при ДТП в Холмском районе

фото очевидцев

ДТП произошло сегодня утром, 21 июля в районе Пятиречья в Холмском районе.

По предварительной информации, за перевалом, там, где остановка и начинаются дачи, водитель скорой помощи не справился с управлением, врезался в столб. Машина вылетела в кювет.

По словам очевидцев, в момент аварии в салоне машины находились водитель и два фельдшера. Те, кто были на передних сиденьях машины, серьезных травм не получили. Женщина-фельдшер, сидевшая в салоне, получила переломы и сотрясение головного мозга. Она госпитализирована.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.