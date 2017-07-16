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Фельдшер скорой помощи пострадала при ДТП в Холмском районе
фото очевидцев

Фельдшер скорой помощи пострадала при ДТП в Холмском районе

Автомобиль вылетел в кювет

ДТП произошло сегодня утром, 21 июля в районе Пятиречья в Холмском районе.

По предварительной информации, за перевалом, там, где остановка и начинаются дачи, водитель скорой помощи не справился с управлением, врезался в столб. Машина вылетела в кювет.

По словам очевидцев, в момент аварии в салоне машины находились водитель и два фельдшера. Те, кто были на передних сиденьях машины, серьезных травм не получили. Женщина-фельдшер, сидевшая в салоне, получила переломы и сотрясение головного мозга. Она госпитализирована.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 11:09 +2
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Комментарии
(князь) Вельзевул
Написано сегодня, в 11:15
Вот к чему спешка привела. да и дорога я смотрю не лучшая...
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+3
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 11:18
(князь) Вельзевул, Ну на то и скорая что спешит. Это если по вызову.
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+4
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 11:19
(князь) Вельзевул, да и само авто не идеально
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+1
(князь) Вельзевул
Написано сегодня, в 12:34
Netu_nika, на таких дорогах, передвигаться , только не таких авто...
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+1
Еще 2 комментария
Troyan
Написано сегодня, в 11:21
А вы попробуйте справиться с металлическим прямоугольником на колесах, архи сложная задача, да еще и дороги не Алё!
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+2
passerby_boy
Написано сегодня, в 12:24
Troyan, Вот и я говорю давно надо списывать эти авто в утиль! По краш-тестам оно давно не проходит, По большому факту это авто вообще на дорогу выпускать нельзя ввиду высокого травматизма пассажиров при ДТП. Давно бы уже хотя бы на газели поменяли все эти "Буханки"
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+2
Troyan
Написано сегодня, в 12:56
passerby_boy, газели не далеко ушли....зачем что то выдумывать....зарубежные авто закупили и нет проблем..
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+2
passerby_boy
Написано сегодня, в 13:03
Troyan, тоже верно... Вон теже самые Фиаты или форды, на худой конец кореецев...
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+1
Еще 1 комментарий
КиР84
Написано сегодня, в 11:24
Это все потому что уазик...
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+1
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 11:34
КиР84, представляю, как ее в нем швыряло
а ремней нет
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+5
КиР84
Написано сегодня, в 11:36
НюНик_просто_Анна, это одно из самых опасных авто
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+3
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 12:17
КиР84, вот с этим согласна
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+1
Еще 1 комментарий
Online
NARBLE Online
Написано сегодня, в 11:40
Эээххх...

Пострадавшей скорейшей поправки здоровья
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+2
Maximbor
Написано сегодня, в 13:42
Видел эту аварию, возвращаясь с Южного, видел другие аварии с утра по дороге в Южный. Дождь стеной, вода с дороги не успевает сходить, многие водители просто забывают про элементарные вещи на скорости, про эффект аквапланирования, ведь на скорости создается водяной клин между колесом и дорогой. А если резина плохо отводит воду, вот и авария на лицо.
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+3
samaya_555
Написано сегодня, в 13:52
Что-то много аварий по дороге в Холмск..
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+1
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