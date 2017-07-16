В Корсакове расселили 97 аварийных домов

В Корсаковской администрации обсудили переселение жильцов из аварийных домов, сообщается на сайте местной администрации.

Из пяти аварийных многоквартирных домов общей площадью 1174 квадратных метров, переселили 71 человека. За 2015-2016 годы из 36 домов общей площадью 5631 кв. метр переселено уже 364 жильца. Необходимо расселить еще 92 аварийных дома (жилой площадью 11218 кв. метров) – это 450 человек. Потребность в строительстве составляет 15,5 тысяч кв. метров жилой площади.

В рамках реализации второго этапа программы (2017-2018 гг.) в Корсаковском городском округе подготовлен реестр аварийных домов с разбивкой по демографии и комнатности. Для реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе имеется 17 потенциальных строительных площадок площадью 135 тысяч кв. метров, на которых возможно возвести более 75 тысяч кв. метров жилой площади.

Общая потребность в финансировании переселения граждан из аварийного жилого фонда - 3,428 млрд. рублей. Как отметил глава администрации Корсаковского городского округа Александр Рудаков, на сегодняшний день принято решение продлить действие областной программы по переселению граждан из аварийного жилья, включенного в реестр после 2012 года, что позволит решать вопрос переселения жителей и дальше.