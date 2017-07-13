Заместитель генпрокурора РФ вынес предостережение главам нескольких сахалинских муниципалитетов

Заместитель Генерального прокурора Юрий Гулягин провел совещание по вопросам обеспечения законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, сообщает пресс-служба прокуратуры.

На заседании обсудили подготовку основных систем жизнеобеспечения к отопительному периоду и при переселении граждан из ветхого и аварийного жилья.

В области в период отопительного сезона 2016-2017 годов произошло более 700 аварий и перерывов предоставления коммунальных услуг, из них свыше 100 случаев с превышением нормативов.

Как установили прокуроры, в Охинском, Углегорском и Томаринском муниципальных образованиях срывались сроки подготовке котельных к отопительному сезону.

Кроме этого, не были завершено расселение ветхого и аварийного жилья в Александровск-Сахалинском районе, Охинском, Ногликском, Томаринском, Углегорском и Южно-Курильском городских округах, Южно-Сахалинске. В Корсаковском округе власти не переселили жителей из 34-х многоквартирных домов этой категории.

Всего органами прокуратуры области выявлено свыше 1,5 тысячи нарушений закона, в суд направлено более 190 исковых заявлений, внесено более 250 представлений, по инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 237 должностных лиц, объявлено 86 предостережений о недопустимости нарушений закона.

В завершение обсуждения Юрий Гулягин поручил проанализировать причины изменения программ переселения из аварийного жилья граждан, вставших на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до января 2012 года, уделив особое внимание фактам исключения их из этой категории, переноса сроков реализации мероприятий соответствующих программ.

По итогам состоявшегося совещания определены необходимые меры в целях обеспечения законности в обозначенной сфере.

Заместитель генпрокурора объявил предостережения главам Поронайского, Томаринского городских округов, Углегорского муниципального района, не обеспечивших своевременную подготовку к отопительному периоду 2017-2018 годов, а также и.о. мэра Южно-Курильска в связи с недостаточной контрольной и претензионной работой по муниципальному контракту, что может привести к нарушению срока переселения граждан из аварийного жилья.