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Футболисты «Сахалина» сразились с объединенной командой «Сахалина-М» и ФК «Ноглики»

Футболисты «Сахалина» сразились с объединенной командой «Сахалина-М» и ФК «Ноглики»

Матч завершился со счетом 1:1

18 июля состоялся первый контрольный матч «Сахалина», готовящегося к старту во втором дивизионе первенства России. Его соперником была объединенная команда «Сахалина-М» и ФК «Ноглики». Игра прошла на стадионе «Водник» г. Корсакова.

- Мы сознательно пошли на такой формат, чтобы посмотреть в деле всех воспитанников островного футбола, выступающих за «Сахалин-М» и ФК «Ноглики». Недавно мы заключили с северянами соглашение о сотрудничестве, и эта игра вписывается в его концепцию, - пояснил генеральный директор ОГАУ «ФК «Сахалин» Евгений Крючков.

Матч прошел в нестандартном формате. Вместо привычных двух таймов по 45 минут, футболисты провели на поле четыре тайма по 20 минут. Первую половину игры «Сахалину» противостояли «Ноглики», вторую – «Сахалин-М».

Счет открыл нападающий ФК «Ноглики» Александр Разумов. Ему удался результативный удар со штрафного на 10-й минуте.

Как сообщают в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области, «Сахалин» не собирался отсиживаться в обороне. Атаки главной островной команды были разнообразны и довольно остры. Опасно прорывался по флангу Александр Гаглоев. Два супермомента было у Ильи Изотова. Сначала он попал в штангу, а затем промахнулся из выгодной позиции. Но оборона «Ноглик» действовала слаженно, и справилась с атакующим порывом соперника. В итоге первая половина игры завершилась с минимальным преимуществом объединенной команды.  

В начале третьего тайма счет сравнял Вадим Масляк. До окончания матча в этот момент оставалось минут 25, которые прошли во взаимных атаках. У «Сахалина-М» могли забить Артем Жигулин и Павел Савлук, но их ударам не хватило точности. Не использовали свои шансы и футболисты «Сахалина». В итоге финальный свисток арбитра возвестил о боевой ничьей – 1:1.

- На мой взгляд, получилась боевая и равная игра. Наши футболисты молодцы. Они старались проявить себя, и, в целом, это у них получилось, - подвел итог матча Евгений Крючков.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:17 0
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Комментарии
NARBLE
Написано сегодня, в 09:24
В таких случаях в народе говорят: "Смесь грузина с чемоданом"
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