Вандалы испортили баннер в городском парке Южно-Сахалинска

Минувшей ночью парк культуры и отдыха имени Гагарина в Южно-Сахалинске в очередной раз подвергся действиям неизвестных вандалов. Злоумышленники сорвали и разрезали баннер с приветственной надписью, размещенный на входе в парк со стороны Коммунистического проспекта. Это не первый случай порчи имущества.

Как сообщил руководитель ГПКиО Виктор Калюжный, во время утреннего обхода территории сотрудники учреждения обнаружили последствия произошедшего ночью. Растяжка с надписью «Добро пожаловать!» у южного входа в парк была сорвана и разрезана на куски.

- В данный момент выясняются обстоятельства случившегося, начата претензионная работа с охранным агентством, отвечающим за безопасность и сохранность имущества, расположенного на территории парка, - рассказал Виктор Калюжный.

Напомним, каждый год в преддверии летнего сезона главное место досуга большинства горожан обновляет свое оформление - баннеры и растяжки с приветственными надписями размещают на всей территории парка. Как отмечают сотрудники учреждения, это не первый факт порчи баннеров. Практически сразу после установки были испорчены еще три баннерных полотна. Причем злоумышленники действуют именно в слепых зонах, которые не попадают в зону действия видеонаблюдения, достоверно зная о том, где находятся камеры и какой охват они имеют. При этом главная цель вандалов - причинить максимальный ущерб, чтобы имущество было невозможно отреставрировать: вырезают ножницами куски, разрезают на мелкие части. Так и пострадавший этой ночью баннер восстановлению не подлежит.

- Мы постараемся в кратчайшие сроки заказать и разместить новый баннер. Какие бы ни были цели у неизвестных правонарушителей, их действия не должны повлиять на настроение отдыхающих, - подчеркивает Виктор Калюжный. - Конечно, это неприятно и расстраивает наших специалистов, которые стараются сделать парк лучше, вкладывают в него свою душу. К тому же это дополнительные траты из бюджета учреждения - стоимость баннера составляет порядка 17 тысяч рублей.

Говоря об усилении мер по охране и защищенности территории, Виктор Калюжный замечает, что, безусловно, такие планы есть, как и планы по реконструкции и благоустройству площадки у южного входа с возможным восстановлением фонтана. В этом году новый фонтан откроется у детского городка. В ближайшее время начнется замена системы освещения с монтажом современных энергосберегающих светодиодных светильников, что позволит улучшить просматриваемость территории в ночное время. Впоследствии на новых опорах освещения планируют установить дополнительные камеры видеонаблюдения.