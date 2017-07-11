Наркоторговцы из Тымовского проведут в колонии строгого режима более 11 лет

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Тымовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Тымовского района. Они признаны виновными в незаконной пересылке наркотических средств в крупном размере и приготовлении к их незаконному сбыту группой лиц по предварительному сговору.



Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд установил, что осужденные и еще одно лицо, уголовное дело в отношении которого приостановлено из-за розыска, в октябре 2013 года договорились о совместной продаже наркотических средств.

Один из осужденных, находясь в Хабаровске, с помощью транспортной компании переслал соучастникам в Тымовский район гашишное масло в крупном размере. Его планировали продать жителям Сахалинской области.

Наркотики расфасовали, но реализовать не успели - злоумышленников задержали сотрудники правоохранительных органов.

Подсудимые не признали своей вины.



Суд назначил одному из них наказание в виде 11,5 лет лишения свободы со штрафом 350 000 рублей, второму соучастнику - в виде 11 лет 7 месяцев лишения свободы со штрафом 150 000 рублей. Отбывать наказание мужчины будут в исправительной колонии строгого режима.