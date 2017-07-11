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Наркоторговцы из Тымовского проведут в колонии строгого режима более 11 лет
poliksal.ru

Наркоторговцы из Тымовского проведут в колонии строгого режима более 11 лет

Они собирались продавать сахалинцам гашишное масло

Тымовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Тымовского района. Они признаны виновными в незаконной пересылке наркотических средств в крупном размере и приготовлении к их незаконному сбыту группой лиц по предварительному сговору. 

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд установил, что осужденные и еще одно лицо, уголовное дело в отношении которого приостановлено из-за розыска, в октябре 2013 года договорились о совместной продаже наркотических средств.

Один из осужденных, находясь в Хабаровске, с помощью транспортной компании переслал соучастникам в Тымовский район гашишное масло в крупном размере. Его планировали продать жителям Сахалинской области.

Наркотики расфасовали, но реализовать не успели - злоумышленников задержали сотрудники правоохранительных органов. 

Подсудимые не признали своей вины. 

Суд назначил одному из них наказание в виде 11,5 лет лишения свободы со штрафом 350 000 рублей, второму соучастнику - в виде 11 лет 7 месяцев лишения свободы со штрафом 150 000 рублей. Отбывать наказание мужчины будут в исправительной колонии строгого режима.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:03 +1
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Комментарии
KsuKsu
Написано сегодня, в 13:07
Не удался бизнес
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+2
Triton
Написано сегодня, в 14:06
KsuKsu, да ладно
положа ркуку на сердце
этим занимаются все торговые сети и вашпе
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0
Nektos
Написано сегодня, в 13:28
Так им и надо!!!
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+1
YETI
Написано сегодня, в 13:39
телеграмом не научились пользоваться?
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0
DestructoR
Написано сегодня, в 16:31
YETI, толку-то. Еще почтой России бы отправили.
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0
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