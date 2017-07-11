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Плантацию мака обнаружили полицейские в Томари

Плантацию мака обнаружили полицейские в Томари

45-летний хозяин посадок сообщил, что выращивал наркотик для себя

Томаринские полицейские выяснили, что 45-летний местный житель незаконно выращивает мак на территории одного из местных садоводческих товариществ, сообщает пресс-служба УМВД по Сахалинской области.

Они обнаружили поляну, на которой было аккуратно высажено 133 куста наркосодержащего растения.

Владелец плантации пояснил, что выращивал мак, чтобы изготовить наркотическое средство для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК РФ -  незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Максимальное наказание, по данной статье – до двух лет лишения свободы. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:23 0
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Комментарии
Варвара Чикишева
Написано сегодня, в 15:28
Интересно кто этот Мичуринец?
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0
(князь) Вельзевул
Написано сегодня, в 15:54
Варвара Чикишева, завистливые нарколыги
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0
NARBLE
Написано сегодня, в 16:26
На сколько я себя помню, любила есть пирожки с маком, выпеченные в русской печи у бабушке, а потом постоянно я его ела, он у нас в огороде рос.....


А оказывается его незЯЯЯ даже выращивать

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−1
Elizabeth
Написано сегодня, в 17:20
Странно,что еще булочки с маком продают! Где его кондитеры берут?
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0
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