Горящий гараж потушили пожарные в Александровске-Сахалинском

16 июля в 05.10 диспетчеру Александровск-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что на улице Кондрашкина горит гараж.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 3 минуты. На тот момент полыхали ворота и пол гаража.

Возгорание было локализовано в 05.16, а в 05.25 полностью ликвидировано.

В тушении было задействовано 3 человека и одна единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.