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Горящий гараж потушили пожарные в Александровске-Сахалинском

Горящий гараж потушили пожарные в Александровске-Сахалинском

Огонь вспыхнул на улице Кондрашкина

16 июля в 05.10 диспетчеру Александровск-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что на улице Кондрашкина горит гараж.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 3 минуты. На тот момент полыхали ворота и пол гаража. 

Возгорание было локализовано в 05.16, а в 05.25 полностью ликвидировано. 

В тушении было задействовано 3 человека и одна единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:05 0
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