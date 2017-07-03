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Жаркие выходные спровоцировали пробки на сахалинских трассах

Жаркие выходные спровоцировали пробки на сахалинских трассах

Многие пытались объехать ее по встречной полосе

Прошедшие выходные на юге Сахалина выдались очень жаркими. Температура поднималась до 30 градусов и это сразу сказалось на трассах ведущих к пляжам.

В субботу и в воскресенье те, кто отправился на Анивское взморье, или на побережье в Холмский район стояли на Анивской трассе несколько часов.

В субботу затор начинался от заправки «Роснефть» перед Троицким и тянулся на 4 км.

Как обычно, многие пытались объехать пробку по обочине – поднимая пыль, или выезжали на встречную полосу. 

Автор: Лиза Ре, вчера, в 22:25 +2
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Комментарии
S.T.A.L.K.E.R.
Написано вчера, в 22:39
И что не так???Лишь бы выложить?
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+1
Товарищ Сергей
Написано вчера, в 22:55
S.T.A.L.K.E.R., решили похвастаться немодным клубняком.))))
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+1
Rola
Написано вчера, в 23:05
S.T.A.L.K.E.R., для Вас выезд на встречку при двигающемся по ней ТС во встречном, разумеется, направлении и езда по обочине во встречном основному потоку направлении - норма?
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+3
S.T.A.L.K.E.R.
Написано вчера, в 23:25
Rola, Если что ,речь не обо мне!
А так стандартная ситуация для жарких выходных!
Папараци решил сенсацию снять,мимо!Сенсация была бы если бы этого не происходило.А так,лишь бы выложить!
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0
Еще 5 комментариев
Товарищ Сергей
Написано вчера, в 22:57
пожелаем этим обьезжальщикам штрафов на миллионы,вечные проблемы с гибдд и ежедневные вылеты в канаву,пока их драндулеты не разобьются нахрен.
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+5
Nektos
Написано сегодня, в 01:19
Каждый год одна и та же ситуация

Если б не объезжальщики по встречке то таких пробок бы не было, шла бы себе колонна потихой, но у нас же народ нетерпеливый, надо поумничать, пообгонять, а потом проситься в общую колонну при встречном транспорте.
И их совсем не волнует, что в колоннах дети едут в жаре и из за этих летчиков еще дольше стоят.
Надо расширять трассу
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0
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