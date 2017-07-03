Жаркие выходные спровоцировали пробки на сахалинских трассах

Прошедшие выходные на юге Сахалина выдались очень жаркими. Температура поднималась до 30 градусов и это сразу сказалось на трассах ведущих к пляжам.

В субботу и в воскресенье те, кто отправился на Анивское взморье, или на побережье в Холмский район стояли на Анивской трассе несколько часов.

В субботу затор начинался от заправки «Роснефть» перед Троицким и тянулся на 4 км.

Как обычно, многие пытались объехать пробку по обочине – поднимая пыль, или выезжали на встречную полосу.