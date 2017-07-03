Жаркие выходные спровоцировали пробки на сахалинских трассах
Многие пытались объехать ее по встречной полосе
Прошедшие выходные на юге Сахалина выдались очень жаркими. Температура поднималась до 30 градусов и это сразу сказалось на трассах ведущих к пляжам.
В субботу и в воскресенье те, кто отправился на Анивское взморье, или на побережье в Холмский район стояли на Анивской трассе несколько часов.
В субботу затор начинался от заправки «Роснефть» перед Троицким и тянулся на 4 км.
Как обычно, многие пытались объехать пробку по обочине – поднимая пыль, или выезжали на встречную полосу.
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А так стандартная ситуация для жарких выходных!
Папараци решил сенсацию снять,мимо!Сенсация была бы если бы этого не происходило.А так,лишь бы выложить!
Если б не объезжальщики по встречке то таких пробок бы не было, шла бы себе колонна потихой, но у нас же народ нетерпеливый, надо поумничать, пообгонять, а потом проситься в общую колонну при встречном транспорте.
И их совсем не волнует, что в колоннах дети едут в жаре и из за этих летчиков еще дольше стоят.
Надо расширять трассу