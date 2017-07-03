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Внедорожник вылетел с дороги в Холмске

Внедорожник вылетел с дороги в Холмске

В аварии есть пострадавшие

Сегодня, 9 июля, примерно в 19.00 в Холмске на улице Лесозаводской с дороги в ручей вылетел внедорожник.

Как говорят холмчане, раньше это дорога была в ужасном состоянии, ее покрывали разбитые бетонные блоки. Пару лет назад участок заасфальтировали и сейчас она любимое место лихачей - здесь часто устраивают гонки. 

На месте работали спасатели. В ДТП есть пострадавшие, их достали из машины и госпитализировали. 

Автор: Лиза Ре, вчера, в 21:38 +2
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Комментарии
VULKAN
Написано вчера, в 22:04
Надо же, как угораздило....

Пострадавшим скорейшего выздоровления
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+2
Товарищ Сергей
Написано вчера, в 22:52
просто он любит по ручьям ездить...охлаждение...
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+1
1704
Написано сегодня, в 00:08
Видели бы в каком они состояние поплавать захотели
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0
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