Внедорожник вылетел с дороги в Холмске

Сегодня, 9 июля, примерно в 19.00 в Холмске на улице Лесозаводской с дороги в ручей вылетел внедорожник.

Как говорят холмчане, раньше это дорога была в ужасном состоянии, ее покрывали разбитые бетонные блоки. Пару лет назад участок заасфальтировали и сейчас она любимое место лихачей - здесь часто устраивают гонки.

На месте работали спасатели. В ДТП есть пострадавшие, их достали из машины и госпитализировали.