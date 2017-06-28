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Футболисты «Сахалина-2004» одержали первую победу в областном первенстве

Футболисты «Сахалина-2004» одержали первую победу в областном первенстве

Сейчас футболисты на второй строчке турнирной таблицы

Два матча сыграны в рамках первенства Сахалинской области по футболу среди юношей 2002 - 2003 г.р. Команда из Долинска сначала потерпела крупное поражение, а затем уже сама порадовалась, разгромив соперника.

Первую победу в турнире одержало ОГАУ «ФК «Сахалин-2004». Самые юные участники первенства переиграли ДЮСШ из Долинска со счетом 4:1. А вот ДЮСШ (Невельск) на своем поле крупно проиграла ДЮСШ из Долинска (0:7). Для невельчан это уже второе крупное фиаско на своем поле. Пока они не набрали ни одного очка и не забили ни одного гола.

Положение участников: 1. ОГАУ «ФК «Сахалин-2003» - 10 очков (4 матча). 2. ОГАУ «ФК «Сахалин-2004» - 4 (2). 3. ДЮСШ (Долинск) – 3 (3). 4. ДЮСШ (Холмск) – 0 (1). 5. ДЮСШ (Невельск) – 0 (2). 6. ДЮСШ (Корсаков) – 0 (0), сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики. 

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:15 +1
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