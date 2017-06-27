Сахалинцев приглашают принять участие в турнире по стритболу

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15 июля стартует областной турнир по стритболу «Kings of the Court». Наиболее продолжительные состязания по уличному баскетболу на Сахалине, которые продлятся до конца сентября, пройдут второй год подряд.

- Всего запланировано четыре тура и финал. Туры состоятся 15 и 29 июля, 26 августа и 9 сентября, а решающий финал - 23 сентября, - сообщил член СРОО «Сахалинская федерация баскетбола» Олег Лаушкин.

Победителей определят в мужском и женском турнире. Ограничений по возрасту нет. Приглашаются все желающие.

- Каждая команда обязана заявить на тур четырех игроков (на весь турнир разрешается заявить шесть стритболистов). Заявки принимаются через официальный сайт ФИБА. Для этого необходимо иметь собственный профиль. Регистрация происходит на этом же сайте. Инструкция, как это делается, есть на канале Youtube, - пояснили в областной федерации баскетбола.

Регистрация заявок на первый тур уже началась. Она продлится до 14 июля. Регистрация команд также проходит в социальной сети «Вконтакте» (раздел «меню») и на сайте министерства спорта и молодёжной политики Сахалинской области. Инструкцию по регистрации можно посмотреть здесь в Youtube.

На все возникающие вопросы по поводу участия и регистрации вам ответят по телефону +79621214971 (Олег), сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.