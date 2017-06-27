Бронзу чемпионата по быстрым шахматам в Крыму завоевала сахалинка

В Евпатории прошел «Кубок Тавриды» по быстрым шахматам. Участниками состязаний стали 35 шахматистов из 18 регионов России. Сахалинскую область представляла мастер ФИДЕ Татьяна Маринина.

- Мы играли семь туров по швейцарской системе. Контроль времени был 10 минут на партию + 5 секунд за каждый сделанный ход, - пояснила Татьяна Маринина.

В результате интересной борьбы победителем стал Григорий Козлов из Уфы, набравший 6,5 очков. Вторым финишировал евпаториец Михаил Подгайский (6 очков). А вот для определения третьего призера пришлось считать дополнительные показатели, так как сразу несколько участников (среди них Татьяна Маринина) набрали по 5 очков.

Два первых коэффициента у шахматистов оказались равными, и лишь третий дополнительный показатель оказался в пользу островной шахматистки. В итоге именно Татьяна Маринина стала бронзовым призером «Кубка Тавриды», сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.