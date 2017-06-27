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Ярмарка выходного дня на площади Победы отменяется из-за непогоды

Ярмарка выходного дня на площади Победы отменяется из-за непогоды

В пятницу и субботу будут работать торговые ряды за магазином "Техник"

В связи с ухудшением погодных условий в предстоящие выходные отменяется работа сельхозярмарки и рыбных рядов на парковке южнее пл. Победы.

Продукцию островных товаропроизводителей и рыбопромышленников по доступным ценам в широком ассортименте можно будет приобрести 30 июня с 10.00 до 18.00 и 1 июля с 09.00 до 15.00 на ярмарке за магазином «Техник».

 

 

Автор: Лиза Ре, 30 июня, в 09:16 0
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