Ярмарка выходного дня на площади Победы отменяется из-за непогоды

В пятницу и субботу будут работать торговые ряды за магазином "Техник"

В связи с ухудшением погодных условий в предстоящие выходные отменяется работа сельхозярмарки и рыбных рядов на парковке южнее пл. Победы.

Продукцию островных товаропроизводителей и рыбопромышленников по доступным ценам в широком ассортименте можно будет приобрести 30 июня с 10.00 до 18.00 и 1 июля с 09.00 до 15.00 на ярмарке за магазином «Техник».