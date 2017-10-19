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Розыгрыш: два пригласительных билета на концерт группы «Валентин Стрыкало»

Розыгрыш: два пригласительных билета на концерт группы «Валентин Стрыкало»

«Валентин Стрыкало» — украинская музыкальная группа, основанная в 2010 году солистом Юрием Капланом, который получил известность после записи серии видеобращений к звёздам шоу-бизнеса от имени наивного провинциального парня «Валентина Стрыкало из села Бурильцево». Посмотрите у них на канале, довольно забавно. 

Собственно, комедийный формат у группы в приоритете. Легкий ироничный инди-поп про любовь, девчонок, отпуск и первомай.

Их песни помогут согреться холодным осеним вечером, поэтому с удовольствием отдам два пригласительных билета какой-нибудь влюбленной парочке. При условии, что ответите на легкий вопрос: 

В каком недавнем отечественном фильме играла песня (и какая) этой группы?

 

Ответы присылать мне в личку

 

Концерт состоится 2 ноября в 20.00 в конгресс-холле «Столица». 
Билеты можно не только выиграть, но и купить: для всех желающих телефон для справок: 41-78-89.

 

Итоги подведем завтра (27 октября). Победителя выберем с помощью генератора случайных чисел. В теме не флудить.

16+

Автор: Valoptor, сегодня, в 14:05 +3
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Розыгрыш: два пригласительных билета на презентацию нового альбома группы Louna ЗАКРЫТО!
Розыгрыш: два пригласительных билета на презентацию нового альбома группы Louna ЗАКРЫТО!
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