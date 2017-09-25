Грязная бомба и муж самодур. Обзор околосахалинского интернета

И снова на повестке тема РИТЭГов. Оказывается, не так давно на Сахалин должно было прибыть исследовательское судно для поиска затонувшего (якобы) бомбардировщика с двумя ядерными боеголовками на борту.

Эта история мутная. Официальных подтверждений авиакатастрофе нет, но несколько энтузиастов пробили таки экспедицию. Пробить-пробили, но она не состоялась. Помешал тайфун Талим.

- Судно "Пегас", принадлежащее гидрографической службе ТОФ, при полном снаряжении стоит у причале № 33, прямо под окнами штаба ТОФ - продолжает наш разговор Павел Маракулин. - Я сделал несколько свежих фотографий. На верхней палубе находятся бочки, необитаемый подводный аппарат, надувная лодка. И полный комплект вахтенных матросов. Только дата, время и маршрут - это закрытая информация.

Военные моряки "прокатили" Маракулина. Причина? Оказывается, командованию ТОФ не нравится, что "Новые известия" публикуют так много подробной информации о военном самолете с красными головками. И еще один материал этого же издания. "Грязная" атомная бомба в курортной зоне. У Сахалина нашли еще один РИТЕГ По сведениям бывшего мэра г. Макаров Николая Сидорова, на глубине 14 метров в пляжной зоне Сахалина водолазы нашли РИТЕГ (радиоизотопный генератор), чей вред окружающей среде и людям может быть сравним лишь с "грязной" атомной бомбой. И такие находки - отнюдь не случайность...

***********************************************************************************************И снова про больное - прорезультаты лососевой путины. Терпеливый лосось: Кого спасать, и что делать?

А виновных оказалось предостаточно. По заявлению губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, причиной рекордно низкого улова стал неконтролируемый отлов рыбы, значительно превышающий промысловую нагрузку региона. «ТИНРО-Центр», в свою очередь, не спешит во всем винить людей. Так, по мнению его сотрудников, причиной слабого подхода горбуши и низких объемов ее вылова в Сахалинском заливе могло стать изменение миграционного потока в море, вызванное частыми штормами, паводками, ураганами, размывающими нерестилища. Экологи в свою очередь объясняют провальную путину циклическими закономерностями: низкий улов 2017 года обусловлен такими же низкими показателями 2015 года. Кроме того, есть версия, что каждые 25 лет лосось и иваси меняют друг друга, но вот только как объяснить, почему это правило действует только на Сахалине и не распространяется на Камчатку?

***********************************************************************************************Иногда на глаза попадаются новости, которые словно иллюстрации из учебников психопатологии. Семья из Южно-Сахалинска переехала в город Ковров и давай разыгрывать сценарий "каждая несчастливая семья несчастлива по своему". Муж пытался излечить жену от измен. Вроде как.

Семья из четырех человек две недели жила в лесу недалеко от села Осипово.

В старой отечественной машине мать, мужа и двоих детей обнаружили местные жители, которые и сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. Как оказалось, на проживание в лесу настоял отец семейства, таким образом он пытался ограничить возможность измены со стороны своей супруги.

Про путешественника Андрея Меньшикова мы уже писали несколько раз. И снова ему дома не сидится.

Цель путешествия Андрей Меньшиков делит на личные, общественные и глобальные. Для себя хочет попробовать покорить Татарский пролив и добраться до Сахалина по зимнику. С собой у него и заявки от нескольких научных центров на замеры для исследований. Ну и самое важное, по признанию путешественника, показать – на все это способен обычный инженер. Главное – просто встать с дивана.

Вот вам видео горной медведицы. Вопроса после просмотра два. 1. Как?. 2. Зачем?

Дайверы кормят и гладят, как кошек, рыбок на Шикотане. Старенькое (2013 года), но душевное видео.

Видеопрезентация технопарка "Сахалин". Даже примерно не представляю, что это и где, но выглядит миленько, поэтому пусть будет.