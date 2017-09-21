Обсуждение убийства и одуванчики. Обзор околосахалинского интернета

История убийства южносахалинца Максима Юрченко (о раскрытии которого отчитался сахалинский следком) продолжается. Напомним, что Максима убили 3 ноября и осужден за это был один человек. У родителей Юрченко оказался телефон убийцы, где сохранилась переписка из которой следовало, что убийц было несколько. История получила огласку, дело взял под контроль глава следственного комитета Бастрыкин, а родители Юрченко пришли на ток-шоу на Первом канале. Там была и мать убийцы. Она естественно, защищает сына по ее версии убитый сам виноват: "не успел мой ребенок открыть дверку машины, Юрченко набросился на него с кулаками"... Днище просто.

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В очередной раз заговорили о возможном решении застарелой сахалинской проблемы - газе проекта Сахалин-1. Многие, наверное, не знают, но вот уже лет десять эта история на повестке в узких кругах.

Если коротко - по росийским законам только Газпром может экспортировать из страны газ. Поэтому Эксон, который в ходе нефтедобычи на Сахалине получает и газ самостоятельно его продавать за рубеж не может. Должен продавать Газпрому. Но Газпром установил такие цены, что Эксон сказал да иди ты мы лучше в землю обратно закачаем.

Переговоры о газе идут уже лет десять, и становятся все более ожесточенными, ведь есть планы на очередной завод СПГ, да и на Сахалине газ потребителям крайне нужен. Но договориться все не могут. А теперь вроде забрежжил свет в конце тоннеля.

Лососевая путина на Камчатке завершается – уровень освоения 130% от первоначального рекомендованного вылова - очень важный материал с цифрами вылова по путине 2017. Почему важный? Потому что наглядно демонстрирует катастрофу с сахалинским лососем. В нашей области самый большой провал по вылову. Даже а техз регионах, где добыча снизилась, потери не так вклики. Ну а еще цифры показывают несостоятельность версии со сменой лососево-сардинных циклов. Если (как гласит официальная версия) горбуши на Сахалине стали добывать меньше из-за того, что приходит 25-летний цикл иваси, то почему на Камчатку этот цикл не распространяется? Там количество лосося только растет...

Регнум пишет В Приморье неопознанные трупы хоронят в «братских» могилах. Упоминается Южно-Курильск. И обвинения звучат серьезные:

В Южно-Курильске Сахалинской области кладбище, доставшееся в наследство от японцев, практически не содержит местная мэрия, но деньги из казны на его содержание выделяются регулярно.

Про наш любимый баянчик "вьездной туризм на Сахалине" на ИноСМИ

Япония и Сахалин соединены воздушным сообщением. Также в летнее время между Корсаковым и Вакканаем курсирует туристическое судно. Путь в один конец занимает около четырех с половиной часов. Между тем в Корсакове рядом с портом нет ни станций, ни автобусных остановок. Управляющий директор АО «Хоккайдо Сахалин Лайн» Кадзухиро Хинатадэра (Kazuhiro Hinatadera) отмечает: «Задача в том, чтобы создать систему для приема туристов. Необходима массовость, чтобы не приходилось платить за автомобиль и переводчика».

Сахалин, вместе с другими дальневочточными регионами оказался аутсайдером по продолжительности жизни. Грустно, очень.

Ставлю эту новость только из-за заголовка. Прямо не знаю, как относиться. Умиляться, или удивляться тому, какие новости можно высасывать из пальца?

ПОСЛЕ ТАЙФУНА «ТАЛИМ» В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ ЗАЦВЕЛИ ОДУВАНЧИКИ