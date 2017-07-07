Всех, кому хочется погрузиться в жару летней ночи в эти выходные, бар "Нон-Стоп" приглашает на жаркую пати!

Знойное лето и раскаленный воздух многим из нас только снится. Сахалинское лето капризно и непродолжительно. Зато устроить жару на танцполе - это работенка по нам. Бар "Нон-Стоп" приглашает провести этот уикэнд в своей компании, с коктейлями в руках и огоньком в глазах.

Будет жарко, обещаем!

Начало: 21.00

Dj's: Tima Turok, Milks

Вход: свободный

FC/DC

