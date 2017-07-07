Жара
Всех, кому хочется погрузиться в жару летней ночи в эти выходные, бар "Нон-Стоп" приглашает на жаркую пати!
Знойное лето и раскаленный воздух многим из нас только снится. Сахалинское лето капризно и непродолжительно. Зато устроить жару на танцполе - это работенка по нам. Бар "Нон-Стоп" приглашает провести этот уикэнд в своей компании, с коктейлями в руках и огоньком в глазах.
Будет жарко, обещаем!
Начало: 21.00
Dj's: Tima Turok, Milks
Вход: свободный
FC/DC
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 326, (напротив ТЦ "Карусель"), тел. 8 (4242) 222444
7 июля, пятница
21:00
8 июля, суббота
21:00
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