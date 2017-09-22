TWINSPROJECT / Moscow
Эту осеннюю пятничную ночь мы посвящаем всем самым красивым, прекрасным и сексуальным девушкам!!!
TWINSPROJECT- это уникальный дуэт девушек-близняшек ослепительной красоты, желанные и частые гости российских и мировых площадок клубного шоу — бизнеса.
Яркие, сексуальные, неповторимые, способны своей индивидуальностью завораживать и создавать не предсказуемое зрелище на глазах у сотен и тысяч людей.
Их выступление порождает эмоции, которые проникают глубоко в каждое сердце слушателя.
Красота и гибкость неповторимо впишутся в изысканное мероприятие или в безудержный рейв, не оставляя сомнений в правильности выбора.
https://www.instagram.com/djtwins_official/
Sweet&Sexy - девиз этой осени в #DukeClub:
· DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov
· Sexy - Go-Go - show!
· #DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee
· HappyHours: 2 коктейля по цене 1
· Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!
· Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»
FC 21 + / DC
Вход всем всю ночь: 500 рублей / After – party с 04:00 бесплатно
Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525