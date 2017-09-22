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TWINSPROJECT / Moscow

TWINSPROJECT / Moscow

Эту осеннюю пятничную ночь мы посвящаем всем самым красивым, прекрасным и сексуальным девушкам!!!

TWINSPROJECT- это уникальный дуэт девушек-близняшек ослепительной красоты, желанные и частые гости российских и мировых площадок клубного шоу — бизнеса.

Яркие, сексуальные, неповторимые, способны своей индивидуальностью завораживать и создавать не предсказуемое зрелище на глазах у сотен и тысяч людей.

Их выступление порождает эмоции, которые проникают глубоко в каждое сердце слушателя.

Красота и гибкость неповторимо впишутся в изысканное мероприятие или в безудержный рейв, не оставляя сомнений в правильности выбора.

https://vk.com/twins222

https://www.instagram.com/djtwins_official/

Sweet&Sexy  - девиз этой осени в  #DukeClub:

·        DJ Happy – K /  DJ Pasha Zorin /  MC Bulatov

·        Sexy - Go-Go - show!

·        #DukeAfterParty – K2 PROJECT:  DJ Gino & DJ Lee

·        HappyHours: 2 коктейля по цене 1

·        Именинникам (в этот день по паспорту)  - VIP-позиция в подарок!

·        Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»

FC  21 +  / DC

Вход всем всю ночь: 500 рублей / After – party с 04:00 бесплатно

Подробная информация и резерв  столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub

https://www.instagram.com/duke_night_club/

Где и когда?
DUKE, ночной клуб

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525

22 сентября, пятница
22:00
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