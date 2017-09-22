TWINSPROJECT / Moscow

Эту осеннюю пятничную ночь мы посвящаем всем самым красивым, прекрасным и сексуальным девушкам!!!

TWINSPROJECT- это уникальный дуэт девушек-близняшек ослепительной красоты, желанные и частые гости российских и мировых площадок клубного шоу — бизнеса.

Яркие, сексуальные, неповторимые, способны своей индивидуальностью завораживать и создавать не предсказуемое зрелище на глазах у сотен и тысяч людей.

Их выступление порождает эмоции, которые проникают глубоко в каждое сердце слушателя.

Красота и гибкость неповторимо впишутся в изысканное мероприятие или в безудержный рейв, не оставляя сомнений в правильности выбора.

https://vk.com/twins222

https://www.instagram.com/djtwins_official/

Sweet&Sexy - девиз этой осени в #DukeClub:

· DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov

· Sexy - Go-Go - show!

· #DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee

· HappyHours: 2 коктейля по цене 1

· Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!

· Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»

FC 21 + / DC

Вход всем всю ночь: 500 рублей / After – party с 04:00 бесплатно

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub

https://www.instagram.com/duke_night_club/