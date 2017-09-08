Танцующий город

В эти выходные Южно-Сахалинск отмечает свое 135-летие. Бар "Нон-Стоп" не останется в стороне от празднования, принять участие в котором приглашает всех желающих.

"Нон-Стоп" способен превратить в праздник даже будни. Не говоря уже о столь знаменательном событии, как день города. После выступления звезд, приглашенных в Южно-Сахалинск, после красочного фейерверка, обязательно настанет время, когда душа захочет бросится в пляс. Значит, настанет время посетить любимый бар.

Увидимся!

Начало: 21.00

Dj's: Tima Turok, Milks.

Вход: свободный