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Танцующий город

Танцующий город

В эти выходные Южно-Сахалинск отмечает свое 135-летие. Бар "Нон-Стоп" не останется в стороне от празднования, принять участие в котором приглашает всех желающих.

"Нон-Стоп" способен превратить в праздник даже будни. Не говоря уже о столь знаменательном событии, как день города. После выступления звезд, приглашенных в Южно-Сахалинск, после красочного фейерверка, обязательно настанет время, когда душа захочет бросится в пляс. Значит, настанет время посетить любимый бар.

Увидимся!

Начало: 21.00

Dj's: Tima Turok, Milks.

Вход: свободный

Где и когда?
Non-Stop, арт-бар

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 326, (напротив ТЦ "Карусель"), тел. 8 (4242) 222444

8 сентября, пятница
21:00
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9 сентября, суббота
21:00
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