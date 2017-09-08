Танцующий город
В эти выходные Южно-Сахалинск отмечает свое 135-летие. Бар "Нон-Стоп" не останется в стороне от празднования, принять участие в котором приглашает всех желающих.
"Нон-Стоп" способен превратить в праздник даже будни. Не говоря уже о столь знаменательном событии, как день города. После выступления звезд, приглашенных в Южно-Сахалинск, после красочного фейерверка, обязательно настанет время, когда душа захочет бросится в пляс. Значит, настанет время посетить любимый бар.
Увидимся!
Начало: 21.00
Dj's: Tima Turok, Milks.
Вход: свободный
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 326, (напротив ТЦ "Карусель"), тел. 8 (4242) 222444
8 сентября, пятница
21:00
9 сентября, суббота
21:00
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