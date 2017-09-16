Бар "Нон-Стоп" приглашает на ретро-вечернику. Всеми любимые шлягеры и хиты, хорошо забытые и все еще популярные, проверенные временем и навсегда оставшиеся в наших сердцах - все это в пятницу!





Бар "Нон-Стоп" всегда предлагал гостям самую разнообразную музыку, не зацикливаясь на каком-либо отдельном направлении. На этот раз мы вновь решили посвятить вечеринку музыке, уже многими забытой - 80-00-х годов. Тем песням, на которых выросло поколение современных взрослых.

Итак, самая настоящая ретро-вечеринка, на которой гости окажутся в недалеком прошлом. В программе: ведущие музыкальной программы с репертуаром песен советских лет, декор в стиле "совдеп", выставка винтажной музыкальной и видеотехники, а также еще несколько приятных сюрпризов.

Dj's: Tima Turok & Milks

Dress code: одежда в стиле ретро

Вход: 5 рублей (готовьте мелочь)

FC/DC

