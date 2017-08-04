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Syntheticsax

Syntheticsax

Syntheticsax – это проект талантливого московского саксофониста, композитора, автора и исполнителя современной клубной музыки, выступающего в России и Зарубежье.
Его музыка не просто прекрасна, она заставляет сердце биться быстрее... 

Вам стало интересно? Звони 272-050



Local support:

Dj Artur Explose (Msk)
Dj Sasha Markow
Dj Callypso
Dj Nairi
Dj Miar

Именинникам позиция в подарок (по предъявлению паспорта).

В пятницу и субботу на малом танцполе R&B, POP, TRAP music! У нас много нового и интересного!

@loona_club #LoonaClub #ГлавныйТанцполОстрова #ТерриторияВашегоМузыкальногоНастроения #ЛунаЛюбитТебя

 
 
Где и когда?
Loona, ночной клуб

Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 133, тел. 8 (4242) 272050

4 августа, пятница
22:00
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5 августа, суббота
22:00
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