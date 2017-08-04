Syntheticsax – это проект талантливого московского саксофониста, композитора, автора и исполнителя современной клубной музыки, выступающего в России и Зарубежье.

Его музыка не просто прекрасна, она заставляет сердце биться быстрее...



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Dj Artur Explose (Msk)

Dj Sasha Markow

Dj Callypso

Dj Nairi

Dj Miar



Именинникам позиция в подарок (по предъявлению паспорта).



В пятницу и субботу на малом танцполе R&B, POP, TRAP music! У нас много нового и интересного!



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