Summer Party
Лето – всеми любимое время года: жаркие дни, волнующие ночи, особая раскованность в жестах и движениях.
Дорогие друзья, в эту субботу на приглашаем Вас на самую жаркую вечеринку этого лета!!!
Ночной клуб «DUKE» и ООО «МЕРИДИАН» устраивает розыгрыш сертификата номиналом 50 000 рублей на приобретение туристической путёвки!
Приходи и выигрывай!
Не спим, тусим в #DukeClub:
· DJ Baikov / DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov
· Sexy - Go-Go - show!
· #DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee
· Happy Hours: 2 коктейля по цене 1
· Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!
· Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»
FC 21 + / DC
Вход всем всю ночь: 500 рублей
Девушкам до 00:00 – бесплатно
After – party с 04:00 бесплатно
Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525