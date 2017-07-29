Summer Party

Лето – всеми любимое время года: жаркие дни, волнующие ночи, особая раскованность в жестах и движениях.

Дорогие друзья, в эту субботу на приглашаем Вас на самую жаркую вечеринку этого лета!!!

Ночной клуб «DUKE» и ООО «МЕРИДИАН» устраивает розыгрыш сертификата номиналом 50 000 рублей на приобретение туристической путёвки!

Приходи и выигрывай!

Не спим, тусим в #DukeClub:

· DJ Baikov / DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov

· Sexy - Go-Go - show!

· #DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee

· Happy Hours: 2 коктейля по цене 1

· Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!

· Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»

FC 21 + / DC

Вход всем всю ночь: 500 рублей

Девушкам до 00:00 – бесплатно

After – party с 04:00 бесплатно

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286