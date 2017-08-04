Summer Cocktail Night

Лето – всеми любимое время года: жаркие дни, волнующие ночи, особая раскованность в жестах и движениях.

В эти выходные весь мир будет отмечать Международный День Пива.

Главная цель всех подобных праздников – собраться вместе с друзьями и насладиться вкусом любимых напитков!

Мы приглашаем Вас на жаркие летние коктейльные ночи!

Специально для Вас – обновлённое меню и фри-дринки!

Не спим, тусим в #DukeClub:

· DJ Baikov /DJHappy – K/ DJPashaZorin / MCBulatov

· Sexy - Go-Go - show!

· #DukeAfterParty–K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee

· HappyHours: 2 коктейля по цене 1

· Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!

· Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»

FC 21 + /DC

Вход всем всю ночь: 500 рублей/ Девушкам до 00:00 – бесплатно

After – party с 04:00 бесплатно

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub

https://www.instagram.com/duke_night_club/