Summer Cocktail Night
Лето – всеми любимое время года: жаркие дни, волнующие ночи, особая раскованность в жестах и движениях.
В эти выходные весь мир будет отмечать Международный День Пива.
Главная цель всех подобных праздников – собраться вместе с друзьями и насладиться вкусом любимых напитков!
Мы приглашаем Вас на жаркие летние коктейльные ночи!
Специально для Вас – обновлённое меню и фри-дринки!
Не спим, тусим в #DukeClub:
· DJ Baikov /DJHappy – K/ DJPashaZorin / MCBulatov
· Sexy - Go-Go - show!
· #DukeAfterParty–K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee
· HappyHours: 2 коктейля по цене 1
· Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!
· Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»
FC 21 + /DC
Вход всем всю ночь: 500 рублей/ Девушкам до 00:00 – бесплатно
After – party с 04:00 бесплатно
Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525