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Summer Cocktail Night

Summer Cocktail Night

Лето – всеми любимое время года: жаркие дни, волнующие ночи, особая раскованность в жестах и движениях.

В эти выходные весь мир будет отмечать Международный День Пива.

Главная цель всех подобных праздников – собраться вместе с друзьями и насладиться вкусом любимых напитков!

Мы приглашаем Вас на жаркие летние коктейльные ночи!

Специально для Вас – обновлённое меню и фри-дринки!

Не спим, тусим в #DukeClub:

·        DJ Baikov /DJHappy – K/ DJPashaZorin /  MCBulatov

·        Sexy - Go-Go - show!

·        #DukeAfterParty–K2 PROJECT:  DJ Gino & DJ Lee

·        HappyHours: 2 коктейля по цене 1

·        Именинникам (в этот день по паспорту)  - VIP-позиция в подарок!

·        Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»

FC  21 +  /DC

Вход всем всю ночь: 500 рублей/ Девушкам до 00:00 – бесплатно

After – party с 04:00 бесплатно

Подробная информация и резерв  столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub

https://www.instagram.com/duke_night_club/

Где и когда?
DUKE, ночной клуб

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525

4 августа, пятница
22:00
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5 августа, суббота
22:00
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